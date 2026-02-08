Τριγμοί στην κυβέρνηση Στάρμερ λόγω Έπσταϊν: Παραιτήθηκε ο διευθυντής του γραφείου του

Την παραίτησή του υπέβαλε ο Μόργκαν ΜακΣούινι, διευθυντής του γραφείου του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον στη θέση του πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η αποχώρησή του έρχεται μετά από έντονες πολιτικές πιέσεις και αντιδράσεις, που προκλήθηκαν από τις αποκαλύψεις για τις στενές σχέσεις του Μάντελσον με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος είχε καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα και πέθανε το 2019. Το θέμα έχει προκαλέσει σοβαρή κρίση για την κυβέρνηση των Εργατικών, ή οποία ήδη πιεζόταν δημοσκοπηκά.

Ο ίδιος ο ΜακΣούινι, σε δήλωσή του, παραδέχθηκε ότι εισηγήθηκε στον πρωθυπουργό τον διορισμό Μάντελσον και ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για αυτή την επιλογή. Όπως ανέφερε, «η απόφαση ήταν λάθος» και πρόσθεσε ότι σε τέτοιες στιγμές «η ευθύνη πρέπει να αναλαμβάνεται όταν έχει πραγματική σημασία και όχι μόνο όταν είναι βολικό».

Στη δήλωσή του έκανε ειδική αναφορά στα θύματα του Τζέφρι Έπσταϊν, σημειώνοντας ότι οι ζωές πολλών γυναικών και κοριτσιών καταστράφηκαν και ότι οι φωνές τους αγνοήθηκαν για χρόνια. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης προσώπων για δημόσιες θέσεις πρέπει να αλλάξει ριζικά, ώστε να αποτραπούν αντίστοιχα λάθη στο μέλλον.

Ο Κιρ Στάρμερ, από την πλευρά του, ευχαρίστησε δημόσια τον ΜακΣούινι για την προσφορά του, τονίζοντας ότι διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανασυγκρότηση του Εργατικού Κόμματος και στη σαρωτική εκλογική νίκη του 2024. «Του οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αφοσίωση και την προσφορά του», δήλωσε, αποφεύγοντας περαιτέρω σχόλια για την υπόθεση.

Η αντιπολίτευση, πάντως, συνέχισε τις επιθέσεις. Η επικεφαλής των Συντηρητικών Κέμι Μπάντενοχ υποστήριξε ότι η παραίτηση ΜακΣούινι «άργησε» και κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να μεταθέσει την ευθύνη για τις επιλογές του. Όπως ανέφερε, ο Στάρμερ οφείλει να αναλάβει ο ίδιος την ευθύνη για τον διορισμό Μάντελσον.

Ο ΜακΣούινι θεωρούνταν ένα από τα ισχυρότερα πρόσωπα στο πρωθυπουργικό επιτελείο, με καθοριστική επιρροή στη χάραξη στρατηγικής και στη διαχείριση της κυβερνητικής ατζέντας. Η αποχώρησή του ανοίγει πλέον συζήτηση για αλλαγές στο εσωτερικό της Ντάουνινγκ Στριτ, σε μια περίοδο που η κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει τις πολιτικές απώλειες από το σκάνδαλο.

Με πληροφορίες από BBC