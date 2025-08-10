Τρία «ξωτικά» από τη Γερμανία ξεκίνησαν ποδηλατικό ταξίδι 3.000 χλμ. για να παραδώσουν γράμματα στον Άγιο Βασίλη

Από το Σαντ Νικολάους της Γερμανίας ξεκίνησε το Σάββατο ένα ιδιαίτερο ποδηλατικό ταξίδι με προορισμό τον Αρκτικό Κύκλο. Τρεις ταχυδρομικοί υπάλληλοι, ντυμένοι ως «ξωτικά», θα διανύσουν περίπου 3.000 χιλιόμετρα για να παραδώσουν γράμματα και λίστες δώρων που παιδιά από όλο τον κόσμο έχουν στείλει στον Άγιο Βασίλη.

Ο τελικός προορισμός τους είναι το Ροβανιέμι, στη βόρεια Φινλανδία, έδρα του θεματικού πάρκου Santa Claus Village, σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa. Το ταξίδι αναμένεται να διαρκέσει περίπου δύο εβδομάδες και περιλαμβάνει διέλευση από τη Γερμανία, τη Δανία και τη Σουηδία, πριν οι ποδηλάτες φτάσουν στη Φινλανδία.

Το Σάββατο, ο ίδιος ο Σαντ Νικολάους, με μακρύ μωβ μανδύα και χρυσή ποιμαντορική ράβδο, παρέδωσε στους τρεις ποδηλάτες τα γράμματα, ενώ έδωσε και τη δική του λίστα επιθυμιών για τον Άγιο Βασίλη. Όπως ανέφερε η dpa, ελπίζει να λάβει απάντηση από τον παραλήπτη στη Φινλανδία.

Φωτ: Getty Images

Οι τρεις ποδηλάτες ανήκουν στους εθελοντές της Deutsche Post που κάθε χρόνο απαντούν σε περισσότερα από 30.000 γράμματα παιδιών, τα οποία καταλήγουν στο ταχυδρομείο του Σαντ Νικολάους, ένα από τα επτά μέρη στη Γερμανία με χριστουγεννιάτικο όνομα. Η παράδοση αυτή ξεκίνησε το 1967 και κάθε απαντητικό γράμμα φέρει ειδική σφραγίδα.

Η φετινή αποστολή συνδέει συμβολικά την πόλη-αφετηρία, που φέρει το όνομα του Αγίου, με την «επίσημη» κατοικία του Άγιου Βασίλη στον Βόρειο Πόλο, διατηρώντας ζωντανή μια χριστουγεννιάτικη παράδοση δεκαετιών.

Με πληροφορίες από Associated Press