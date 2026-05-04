Τρεις νεκροί σε κρουαζιερόπλοιο μετά από υποψία έξαρσης χανταϊού

Μια πιθανή επιδημία της σπάνιας λοίμωξης από τον χανταϊό σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό Ωκεανό προκάλεσε το θάνατο τριών ατόμων – μεταξύ των οποίων ένα ηλικιωμένο ζευγάρι – και την ασθένεια τουλάχιστον τριών άλλων, όπως ανακοίνωσαν την Κυριακή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) και το υπουργείο Υγείας της Νότιας Αφρικής.

Ο ΠΟΥ ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα, αλλά ότι έχει επιβεβαιωθεί τουλάχιστον μία περίπτωση χανταϊού.

Ένας από τους ασθενείς βρισκόταν στην εντατική θεραπεία σε νοσοκομείο της Νότιας Αφρικής, ανέφερε ο οργανισμός υγείας του ΟΗΕ σε δήλωση προς το Associated Press, ενώ ο ΠΟΥ συνεργάζεται με τις αρχές για την απομάκρυνση δύο ακόμη ατόμων με συμπτώματα από το πλοίο.

Η επιδημία αναφέρθηκε στο MV Hondius, το οποίο ταξίδευε μεταξύ της Αργεντινής και του Πράσινου Ακρωτηρίου. Σύμφωνα με διάφορους διαδικτυακούς ιστότοπους παρακολούθησης πλοίων, το MV Hondius βρισκόταν ακριβώς έξω από το λιμάνι της Πράια, της πρωτεύουσας του Πράσινου Ακρωτηρίου, το βράδυ της Κυριακής.

Δύο από τους νεκρούς ήταν ένα ζευγάρι ηλικίας 70 και 69 ετών από τις Κάτω Χώρες.

Το υπουργείο Υγείας της Νότιας Αφρικής ανέφερε ότι ο άνδρας αρρώστησε εν πλω και πέθανε στο νησί της Αγίας Ελένης, ενώ η σύζυγός του πέθανε σε νοσοκομείο στο Kempton Park, μια πόλη της Νότιας Αφρικής.

Ένας Βρετανός άνδρας, 69 ετών, ο οποίος αρρώστησε στο πλοίο, μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο στο Γιοχάνεσμπουργκ, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Νότιας Αφρικής, το οποίο ανέφερε ότι βρέθηκε θετικός στον χανταϊό.

Ο χανταϊός μεταδίδεται συνήθως μέσω επαφής με ούρα ή κόπρανα μολυσμένων τρωκτικών.

Οι χανταϊοί προκαλούν δύο σοβαρά σύνδρομα, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ: το πνευμονικό σύνδρομο χανταϊού, μια σοβαρή ασθένεια που προσβάλλει τους πνεύμονες, και τον αιμορραγικό πυρετό με νεφρικό σύνδρομο, μια σοβαρή ασθένεια που προσβάλλει τα νεφρά.

Αν και σπάνιες, οι λοιμώξεις από χανταϊό μπορούν να μεταδοθούν μεταξύ ανθρώπων, ανέφερε ο ΠΟΥ. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη θεραπεία ή φάρμακο, αλλά η έγκαιρη ιατρική φροντίδα μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες επιβίωσης.

«Ο ΠΟΥ έχει ενημερωθεί και παρέχει υποστήριξη σε μια επιδημιολογική κατάσταση που αφορά ένα κρουαζιερόπλοιο που πλέει στον Ατλαντικό Ωκεανό», ανέφερε ο οργανισμός. «Διεξάγονται λεπτομερείς έρευνες, συμπεριλαμβανομένων περαιτέρω εργαστηριακών εξετάσεων και επιδημιολογικών ερευνών. Παρέχεται ιατρική περίθαλψη και υποστήριξη στους επιβάτες και το πλήρωμα».

Με πληροφορίες από Guardian