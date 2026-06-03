Τρεις νεκροί μετά από συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου στη Βρετανία

Τρία μέλη του Βασιλικού Ναυτικού της Βρετανίας σκοτώθηκαν όταν στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη στη νοτιοδυτική Αγγλία κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής.

Το δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην περιοχή του Ντέβον, κοντά στο χωριό Σάουρτον του Οουκχάμπτον, με το βρετανικό υπουργείο Άμυνας να επιβεβαιώνει λίγες ώρες αργότερα τον θάνατο των τριών μελών του πληρώματος.

Οι βρετανικές αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει τα στοιχεία των θυμάτων, καθώς, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι οικογένειές τους ζήτησαν να προστατευτεί η ιδιωτικότητά τους.

Μετά τη συντριβή, ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ασθενοφόρα και σωστικά συνεργεία έσπευσαν στην περιοχή, ενώ η αστυνομία απέκλεισε δρόμους γύρω από το σημείο του δυστυχήματος.

Το Βασιλικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αναφέρθηκε στο περιστατικό κατά τη διάρκεια συνεδρίασης στη Βουλή των Κοινοτήτων, κάνοντας λόγο για «μια βαθιά οδυνηρή στιγμή» για τις οικογένειες των θυμάτων.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ