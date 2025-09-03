Τρεις νεκροί και τουλάχιστον 20 τραυματίες από τον εκτροχιασμό του ιστορικού τελεφερίκ Γκλόρια στη Λισαβόνα

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 20 τραυματίστηκαν, όταν το ιστορικό τελεφερίκ Elevador da Glória εκτροχιάστηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο κέντρο της Λισαβόνας.

Σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Πολιτικής Προστασίας, εννέα τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ αρκετοί επιβάτες παρέμειναν εγκλωβισμένοι στα βαγόνια για αρκετή ώρα, μέχρι να απεγκλωβιστούν από τα σωστικά συνεργεία. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για κατάγματα και κρανιοεγκεφαλικούς τραυματισμούς.

Η διευθύντρια της Πολιτικής Προστασίας, Μαργαρίδα Κάστρο Μαρτίνς, δήλωσε ότι η καμπίνα φέρεται να κατέρρευσε από μεγάλο ύψος, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του δυστυχήματος. Στο σημείο επιχειρούν 56 πυροσβέστες και διασώστες με 19 οχήματα, ενώ η περιοχή γύρω από τη Baixa έχει αποκλειστεί.

Το Elevador da Glória, που συνδέει την πλατεία Restauradores με το Bairro Alto, αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά τουριστικά αξιοθέατα της πορτογαλικής πρωτεύουσας. Το ατύχημα έχει προκαλέσει σοκ στους κατοίκους της Λισαβόνας, καθώς το τελεφερίκ θεωρείται σύμβολο της αστικής συγκοινωνίας της πόλης.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσουν τα αίτια του εκτροχιασμού.