Τρεις Ινδοί ναυτικοί νεκροί μετά από αμερικανικό πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο

Τρεις Ινδοί ναυτικοί έχασαν τη ζωή τους μετά από αμερικανικό πλήγμα εναντίον δεξαμενόπλοιου στον Κόλπο του Ομάν, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργού Ναυτιλίας της Ινδίας, Σαρμπανάντα Σόνοβαλ.

Οι τρεις άνδρες συγκαταλέγονταν στα μέλη του πληρώματος του MT Settebello, πλοίου με σημαία Παλάου, το οποίο χτυπήθηκε την Τετάρτη από αμερικανικές δυνάμεις. Συνολικά επέβαιναν 24 Ινδοί ναυτικοί, εκ των οποίων οι 21 διασώθηκαν.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ινδός υπουργός χαρακτήρισε το περιστατικό «βαθιά τραγικό» και διαβεβαίωσε ότι θα ληφθούν μέτρα για τον επαναπατρισμό των σορών των θυμάτων.

Το περιστατικό προκάλεσε διπλωματική αντίδραση από το Νέο Δελχί, το οποίο κάλεσε για εξηγήσεις τον αναπληρωτή επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στην Ινδία.

Η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι το δεξαμενόπλοιο παραβίασε τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβληθεί στα ιρανικά λιμάνια, επιχειρώντας να μεταφέρει πετρέλαιο από το Ιράν.

Σύμφωνα με τη διοίκηση των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή (CENTCOM), αεροσκάφος έπληξε με «πυρομαχικά ακριβείας» το μηχανοστάσιο του πλοίου, αφού το πλήρωμα φέρεται να αγνόησε επανειλημμένα εντολές των αμερικανικών δυνάμεων.

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό μέσα στην ίδια εβδομάδα που αφορά πλοίο με Ινδούς ναυτικούς και αμερικανική επέμβαση στον Κόλπο του Ομάν.

Το δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγες ημέρες

Λίγες ημέρες νωρίτερα, αμερικανικές δυνάμεις είχαν επέμβει και εναντίον του δεξαμενόπλοιου Marivex, επίσης με σημαία Παλάου και ινδικό πλήρωμα, στην ίδια θαλάσσια περιοχή.

Στην περίπτωση εκείνη, σύμφωνα με τις ινδικές αρχές, και τα 24 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν έπειτα από επιχείρηση των ενόπλων δυνάμεων του Ομάν.

Η Ινδία έχει εκφράσει αυξανόμενη ανησυχία για την ασφάλεια των ναυτικών της στην περιοχή, επαναλαμβάνοντας ότι οι επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων και πολιτικών υποδομών πρέπει να σταματήσουν.

Συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των Ινδών ναυτικών επέκριναν επίσης τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε το περιστατικό. Ο γενικός γραμματέας της Ένωσης Ναυτικών της Ινδίας (FSUI), Μανότζ Γιαντάβ, δήλωσε ότι δυσκολεύεται να πιστέψει πως οι αμερικανικές αρχές δεν γνώριζαν την εθνικότητα των μελών του πληρώματος.

Όπως υποστήριξε, ακόμη και αν το πλοίο δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές που έλαβε, θα μπορούσαν να είχαν εξεταστεί εναλλακτικές λύσεις αντί για στρατιωτικό πλήγμα.

Το επεισόδιο εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η οποία έχει επηρεάσει σημαντικά τη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο και τον Κόλπο του Ομάν.

Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, μετά την απόφαση της Τεχεράνης να κλείσει ουσιαστικά τα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες του πλανήτη, από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με τη CENTCOM, από τα μέσα Απριλίου έχουν ακινητοποιηθεί οκτώ πλοία και περισσότερα από 130 έχουν αναγκαστεί να αλλάξουν πορεία εξαιτίας των μέτρων που εφαρμόζονται στην περιοχή.

Με πληροφορίες από BBC