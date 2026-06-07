Τρεις άνδρες δολοφόνησαν ιδιοκτήτη εστιατορίου στον Καναδά για «απλήρωτο λογαριασμό»

Τρεις άνδρες από τη Βρετανία ομολόγησαν τη δολοφονία ενός ιδιοκτήτη εστιατορίου στον Καναδά.

Ο Ρόμπερτ Έβανς Τζούνιορ, 25 ετών, ομολόγησε την Παρασκευή την ανθρωποκτονία του Σαρίφ Ραχμάν, 44 ετών, μετά από διαμάχη για έναν απλήρωτο λογαριασμό εστιατορίου στην πόλη Όουεν Σάουντ τον Αύγουστο του 2023.

Ο πατέρας του, Ρόμπερτ Μπάσμπαϊ Έβανς, 49 ετών, και ο θείος του, Μπάρι Έβανς, 56 ετών, ομολόγησαν την ενοχή τους ως συνεργοί στο έγκλημα και καταδικάστηκαν σε ποινή ισόχρονη με το χρόνο που έχουν ήδη εκτίσει.

Οι τρεις πιστεύεται ότι κατάγονται από το Μάντσεστερ, αλλά εκδόθηκαν στον Καναδά από τη Σκωτία πέρυσι. Ο Έβανς, ο νεότερος, θα καταδικαστεί τον επόμενο μήνα.

Η τοπική αστυνομία δήλωσε στο BBC ότι οι δύο μεγαλύτεροι άνδρες έχουν τεθεί υπό την επιτήρηση της Καναδικής Υπηρεσίας Συνόρων για επαναπατρισμό.

Η δολοφονία του ιδιοκτήτη του εστιατορίου από Βρετανούς

Ο Ραχμάν, πατέρας ενός παιδιού, φέρεται να πέθανε μια εβδομάδα μετά από μια σωματική διαμάχη με την οικογένεια Έβανς στο Όουεν Σάουντ, περίπου 190 χλμ. από το Τορόντο.

Το περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα στο δρόμο έξω από ένα εστιατόριο με κάρυ, μετά από μια διαφωνία σχετικά με έναν απλήρωτο λογαριασμό ύψους 150 δολαρίων.

Ο Ραχμάν εντοπίστηκε στον δρόμο από έναν υπάλληλο και αργότερα πέθανε σε νοσοκομείο στο Λόντον του Οντάριο.

Την εποχή εκείνη, τα καναδικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι τρεις βρίσκονταν στη χώρα με βίζες διακοπών και έφυγαν λίγο μετά τη διαμάχη.

Πάνω από ένα χρόνο αργότερα, ο Έβανς ο νεότερος και ο πατέρας του συνελήφθησαν από την Αστυνομία της Σκωτίας στο Εδιμβούργο, ενώ ο θείος του συνελήφθη στο Ντάλκιθ.

Και οι τρεις άνδρες έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για την έκδοση σε ξεχωριστές ακροάσεις τον περασμένο Οκτώβριο ενώπιον του σερίφη Τζούλιους Κομορόβσκι στο Δικαστήριο του Εδιμβούργου.

Η συνήγορος υπεράσπισης Σάρα Λούσμορ δήλωσε ότι ο Ρόμπερτ Μπάσμπαϊ Έβανς είχε αποφασίσει ότι «θα ήταν σκόπιμο αυτά τα ζητήματα να εξεταστούν στο πλαίσιο του καναδικού δικαστικού συστήματος».

Παρόμοιες ήταν και οι θέσεις από τους άλλους δύο άνδρες, με τον δικαστή Κομορόβσκι να τους υπενθυμίζει ότι «δεν υπάρχει δυνατότητα έφεσης» κατά της απόφασής τους.

Σε προηγούμενη ακροαματική διαδικασία, οι δικηγόροι των δύο μεγαλύτερων μελών της οικογένειας Έβανς υποστήριξαν ότι δεν υπάρχει «ισοδύναμη πράξη» με τη συνέργεια στο φερόμενο αδίκημα στο σκωτσέζικο δίκαιο και ότι η έκδοση θα πρέπει να απορριφθεί.

Με πληροφορίες από BBC

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