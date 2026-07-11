Travel + Leisure: Αυτές είναι οι 15 καλύτερες πόλεις της Ευρώπης - Αναλυτικά η λίστα

Το περιοδικό Travel + Leisure έπειτα από ψηφοφορία στην οποία συμμετείχαν πάνω από 200.000 αναγνώστες ανέδειξε τις καλύτερες πόλεις στον κόσμο, αλλά και στην Ευρώπη αντίστοιχα.

Η μεξικανική πόλη Σαν Μιγκέλ ντε Αγιέντε αναδείχθηκε η καλύτερη πόλη στον κόσμο από το Travel + Leisure, έπειτα από σχετική ψηφοφορία.

Η πρώτη ευρωπαϊκή πόλη της λίστας κατετάγη μόλις στη 13η θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Το Σαν Μιγκέλ ντε Αγιέντε, στην πολιτεία Γκουαναχουάτο του Μεξικού, κατέκτησε την κορυφή στην 31η διοργάνωση των World’s Best Awards του περιοδικού, συγκεντρώνοντας τις ψήφους 207.000 αναγνωστών. Η πόλη είναι γνωστή για την αποικιακή αρχιτεκτονική της, καθώς και για τη ζωντανή καλλιτεχνική και πολιτιστική της σκηνή.

Το Μεξικό είχε ισχυρή παρουσία στη λίστα, με τρεις πόλεις να βρίσκονται στο top 10, ενώ οι υπόλοιποι κορυφαίοι προορισμοί προέρχονταν από την Ασία. Μετά το Σαν Μιγκέλ ντε Αγιέντε, στις πρώτες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης βρέθηκαν το Κιότο στην Ιαπωνία, το Τσιάνγκ Μάι στην Ταϊλάνδη, το Χόι Αν στο Βιετνάμ και η Οαχάκα στο Μεξικό.

Η Φλωρεντία αναδείχθηκε η κορυφαία πόλη της Ευρώπης, καταλαμβάνοντας όμως μόλις τη 13η θέση στη συνολική παγκόσμια λίστα.

Σχολιάζοντας τα φετινά βραβεία, το Travel + Leisure ανέφερε: «Όσον αφορά τις κορυφαίες πόλεις, οι διαχρονικά αγαπημένοι προορισμοί εξακολουθούν να κυριαρχούν, χάρη στα εντυπωσιακά αξιοθέατα, τα εξαιρετικά ξενοδοχεία και τη συναρπαστική γαστρονομική σκηνή τους».

Οι καλύτερες πόλεις της Ευρώπης

Η Φλωρεντία κατέκτησε την πρώτη θέση στην ευρωπαϊκή κατάταξη χάρη στους «θησαυρούς της Αναγέννησης, τα υπέροχα ξενοδοχεία και τις γειτονικές τρατορίες της», σύμφωνα με το περιοδικό.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Πράγα της Τσεχίας, η οποία κατετάγη 18η παγκοσμίως, ενώ ακολούθησε το Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας στην 22η θέση της συνολικής λίστας.

Την πρώτη πεντάδα της Ευρώπης συμπλήρωσαν η Κρακοβία στην Πολωνία, που κατέλαβε την 24η θέση παγκοσμίως, και το Πόρτο της Πορτογαλίας.

Οι μεγάλες «νικήτριες» της Ευρώπης ήταν η Πορτογαλία και η Ιταλία, με τρεις πόλεις η καθεμία στην πρώτη 15άδα: το Πόρτο, η Φουνσάλ και η Λισαβόνα για την Πορτογαλία, και η Φλωρεντία, η Ρώμη και η Σιένα για την Ιταλία.

Η Αυστρία και η Ισπανία είχαν από δύο πόλεις στη λίστα: το Σάλτσμπουργκ και η Βιέννη για την πρώτη, η Σεβίλλη και η Μαδρίτη για τη δεύτερη.

Οι 15 κορυφαίες πόλεις της Ευρώπης

Φλωρεντία, Ιταλία Πράγα, Τσεχία Σάλτσμπουργκ, Αυστρία Κρακοβία, Πολωνία Πόρτο, Πορτογαλία Λιουμπλιάνα, Σλοβενία Ρώμη, Ιταλία Φουνσάλ, Πορτογαλία Μπριζ, Βέλγιο Σεβίλλη, Ισπανία Βιέννη, Αυστρία Λισαβόνα, Πορτογαλία Μαδρίτη, Ισπανία Σιένα, Ιταλία Βουδαπέστη, Ουγγαρία

Με πληροφορίες από Euronews