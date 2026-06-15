Τρανσφοβική επίθεση κατά της Μισέλ Ομπάμα στη βραδιά UFC του Τραμπ στον Λευκό Οίκο

Για σχεδόν δυόμισι αιώνες, ο Νότιος Κήπος του Λευκού Οίκου φιλοξενούσε κρατικά δείπνα, διπλωματικές τελετές και προεδρικές εκδηλώσεις. Την Κυριακή το βράδυ, όμως, μετατράπηκε σε αρένα του UFC.

Μπροστά σε χιλιάδες θεατές, με στρατιωτικές υπερπτήσεις, πυροτεχνήματα, συνθήματα «USA» και καλεσμένους από τον χώρο της πολιτικής, της τεχνολογίας και των μαχητικών αθλημάτων, ο Ντόναλντ Τραμπ γιόρτασε τα 80ά γενέθλιά του και την επερχόμενη 250ή επέτειο της αμερικανικής ανεξαρτησίας φιλοξενώντας αγώνες MMA στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ εμφανίστηκε μαζί με τον επικεφαλής του UFC, Ντέινα Γουάιτ, ενώ πάνω από τον χώρο πέταξαν στρατιωτικά αεροσκάφη των ομάδων Blue Angels και Thunderbirds. Αργότερα, βομβαρδιστικό B-1 πραγματοποίησε υπέρπτηση, ενώ κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής μετάδοσης προβλήθηκε διαφημιστικό μήνυμα στρατολόγησης του αμερικανικού υπουργείου Πολέμου.

Στις εξέδρες βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, οι επιχειρηματίες των κρυπτονομισμάτων αδελφοί Γουίνκλεβος, κυβερνητικά στελέχη, πολιτικοί σύμμαχοι του Τραμπ και ξένοι προσκεκλημένοι.

Σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές, ο μαχητής Τζος Χόκιτ χρησιμοποίησε τη συνέντευξή του μετά τη νίκη του για να επαινέσει τον Τραμπ, να μιλήσει για τη θρησκεία και τελικά να ισχυριστεί ψευδώς ότι «η Μισέλ Ομπάμα είναι άνδρας», επαναλαμβάνοντας μία από τις πιο διαδεδομένες θεωρίες συνωμοσίας που κυκλοφορούν εδώ και χρόνια στις ΗΠΑ.

Η πολιτική διάσταση της βραδιάς έγινε ακόμη πιο εμφανής σε αρκετές στιγμές κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Σε αναμέτρηση ανάμεσα στον Αμερικανό Σον Ο’Μάλεϊ και τον Καναδό Αϊμάν Ζαχάμπι, μέρος του κοινού μετέτρεψε τον αγώνα σε άτυπη αντιπαράθεση μεταξύ των δύο χωρών. Από τις εξέδρες ακούστηκαν συνθήματα όπως «Ο Καναδάς είναι η 51η πολιτεία», επαναλαμβάνοντας ένα από τα αγαπημένα πειράγματα του Τραμπ προς τον βόρειο γείτονα των ΗΠΑ.

Ο ίδιος ο πρόεδρος παρακολούθησε τον αγώνα φορώντας καπέλο με το σύνθημα «USA», ενώ οι ιαχές υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών ακούγονταν καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς.

Παρά το πολιτικό και επικοινωνιακό περιτύλιγμα, οι αγώνες προσέφεραν και αρκετό θέαμα. Και οι επτά αναμετρήσεις της κάρτας ολοκληρώθηκαν με νοκ άουτ ή τεχνικό νοκ άουτ, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά στα 33 χρόνια ιστορίας του UFC.

Το αγωνιστικό αποκορύφωμα ήρθε στον τελευταίο αγώνα της βραδιάς. Ο Τζάστιν Γκέιτζι, ένας από τους πιο δημοφιλείς Αμερικανούς μαχητές της γενιάς του, ανέτρεψε τα προγνωστικά απέναντι στον αήττητο μέχρι τότε πρωταθλητή Ίλια Τοπουρία και κατέκτησε τον τίτλο της lightweight κατηγορίας.

Ο Τοπουρία, ο οποίος θεωρείται από πολλούς ο κορυφαίος μαχητής του UFC ανεξαρτήτως κατηγορίας, έδειχνε να ελέγχει τον αγώνα στα πρώτα λεπτά και κατάφερε επανειλημμένα να πληγώσει τον αντίπαλό του με συνδυασμούς χτυπημάτων.

Ωστόσο, όσο περνούσε η ώρα η εικόνα του αγώνα άλλαξε. Ο πρωταθλητής άρχισε να εμφανίζει έντονα σημάδια κόπωσης και τραυματισμών στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι της γωνίας του να αποφασίσουν να σταματήσουν τον αγώνα πριν από τον πέμπτο γύρο.

Λίγο μετά τη λήξη, ο Τραμπ μπήκε στο κλουβί για να συγχαρεί τον νέο πρωταθλητή, ενώ πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό πάνω από τον Λευκό Οίκο.

Με πληροφορίες από Guardian

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