Τραμπ: Ζήτησε από το Κογκρέσο να διαγραφούν οι δύο διαδικασίες μομφής εναντίον του

Ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει το Κογκρέσο να διαγράψει ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της πολιτικής του καριέρας, προτρέποντας τους Ρεπουμπλικάνους να ταχθούν υπέρ ψηφίσματος που θα ακύρωνε συμβολικά τις δύο διαδικασίες μομφής που υπέστη κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του.

Η πρωτοβουλία αυτή, που αναφέρθηκε για πρώτη φορά από την εφημερίδα Wall Street Journal και επιβεβαιώθηκε από αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, θα επέτρεπε στον Τραμπ να διεκδικήσει μια συμβολική νίκη σε ένα βασικό θέμα που τον απασχόλησε κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του. Ωστόσο, οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι θα έχει ελάχιστη νομική σημασία, καθώς το Σύνταγμα δεν προβλέπεται ακύρωση μιας διαδικασίας μομφής.

Ο Τραμπ είναι ο πρώτος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ που έχει υποβληθεί σε διαδικασία μομφής δύο φορές. Η πρώτη υπόθεση, το 2019, επικεντρώθηκε σε κατηγορίες ότι έκανε κατάχρηση της εξουσίας του ασκώντας πίεση στην Ουκρανία να διερευνήσει τον Τζο Μπάιντεν, έναν πολιτικό του αντίπαλο. Αθωώθηκε από τη Γερουσία τον Φεβρουάριο του 2020.

Η δεύτερη ακολούθησε την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, όταν μέλη του Κογκρέσου τον κατηγόρησαν για υποκίνηση εξέγερσης. Αθωώθηκε και πάλι μετά την αποχώρησή του από το αξίωμα.

Ένα ψήφισμα που δεν θα άλλαζε τίποτα για τον Τραμπ

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Τραμπ και οι σύμμαχοί του επιδιώκουν ένα ψήφισμα του Κογκρέσου που θα διαγράψει ουσιαστικά τις διαδικασίες μομφής από τα ιστορικά αρχεία. Αν και ένα τέτοιο μέτρο δεν θα έχει νομική ισχύ, οι υποστηρικτές του το θεωρούν ως συμβολική απόρριψη αυτού που θεωρούν ως διαδικασίες με πολιτικά κίνητρα.

Οποιαδήποτε απόπειρα επανεξέτασης των διαδικασιών μομφής ενδέχεται να ξανανοίξει μερικά από τα πιο αμφιλεγόμενα επεισόδια της πολιτικής ζωής του Τραμπ, σε μια στιγμή που οι Ρεπουμπλικανοί προετοιμάζονται για τις ενδιάμεσες εκλογές του επόμενου έτους. Αρκετοί υποστηρίζουν ότι η στρατηγική αυτή κινδυνεύει να στρέψει εκ νέου την προσοχή στις ίδιες τις κατηγορίες που ο πρόεδρος θα προτιμούσε να αφήσει στο παρελθόν.

Μιλώντας στο CNN, η πολιτική σχολιάστρια Σ. Ε. Κουπ αμφισβήτησε τη σοφία αυτής της κίνησης. «Τι σκέφτεστε;» είπε. «Δεν σκέφτεται μακροπρόθεσμα. Όλοι οι λόγοι για τους οποίους υποβλήθηκε σε διαδικασία μομφής θα ξαναβγούν στην επιφάνεια και όλοι θα μιλάμε γι' αυτό εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών».

Οι Δημοκρατικοί εκμεταλλεύτηκαν αυτό το επιχείρημα. Ο Τεντ Λιού, δημοκρατικός βουλευτής από την Καλιφόρνια που διετέλεσε ένας από τους εισαγγελείς της Βουλής κατά τη δεύτερη δίκη μομφής του Τραμπ, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Ως πρώην εισαγγελέας, σας παρακαλώ να αναφερθείτε στις προηγούμενες μομφές του Τραμπ. Ας πραγματοποιήσουμε ακροάσεις, ας καλέσουμε μάρτυρες και ας δείξουμε βίντεο για να υπενθυμίσουμε στον κόσμο τι συνέβη. Και παρακαλώ, κάντε κάθε Ρεπουμπλικανό σε μια αμφιταλαντευόμενη περιφέρεια να ψηφίσει για αυτό. Ευχαριστώ».

Ο Άνταμ Σιφ, ο γερουσιαστής της Καλιφόρνιας που ήταν ο επικεφαλής εισαγγελέας κατά την πρώτη δίκη μομφής του Τραμπ, χαρακτήρισε την προσπάθεια αυτή μάταιη.

«Δεν υπάρχει τρόπος να εξαλειφθεί το στίγμα των δύο μομφών του Τραμπ», έγραψε. «Ούτε να αποφευχθεί το συμπέρασμα ότι ο πρόεδρος δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τις οικονομικές δυσκολίες του αμερικανικού λαού. Η προτεραιότητά του είναι πάντα και μόνο ο Ντόναλντ Τραμπ».

Τι υποστηρίζει ο Λευκός Οίκος

Ο Τραμπ ήταν μόλις ο τρίτος πρόεδρος των ΗΠΑ που υποβλήθηκε σε διαδικασία μομφής, μετά τον Άντριου Τζόνσον το 1868 και τον Μπιλ Κλίντον το 1998. Και οι δύο αθωώθηκαν από τη Γερουσία. Ο Ρίτσαρντ Νίξον παραιτήθηκε το 1974, προτού η Βουλή των Αντιπροσώπων προλάβει να ψηφίσει επί των κατηγοριών μομφής που αφορούσαν το σκάνδαλο του Γουότεργκεϊτ.

Από την επιστροφή του στο αξίωμα, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα παρουσιάσει τις διαδικασίες μομφής ως μέρος μιας ευρύτερης εκστρατείας των πολιτικών του αντιπάλων και των κυβερνητικών θεσμών με στόχο να τον υπονομεύσουν.

Ωστόσο, οι συνταγματολόγοι επισημαίνουν ότι το αμερικανικό Σύνταγμα δεν προβλέπει κανένα μηχανισμό για την αναίρεση ή την ακύρωση μιας διαδικασίας μομφής, αφού αυτή έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Ως εκ τούτου, οποιοδήποτε ψήφισμα του Κογκρέσου θα ισοδυναμούσε κυρίως με μια πολιτική δήλωση και όχι με ουσιαστική νομική ενέργεια.

Η Αμπιγκέιλ Τζάκσον, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, υπερασπίστηκε την πρόταση, κατηγορώντας τους Δημοκρατικούς ότι επιδιώκουν κομματικές εκδικητικές ενέργειες εναντίον του προέδρου.

«Οι Δημοκρατικοί, που έχουν τρελαθεί με τον Τραμπ, έχουν περάσει χρόνια εξαπολύοντας ψευδείς επιθέσεις εναντίον του προέδρου και χρησιμοποιώντας την κυβέρνηση ως όπλο εναντίον του», είπε.

«Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι λογικοί άνθρωποι αναγνωρίζουν αυτές τις ψεύτικες προσπάθειες και ενδιαφέρονται να αναιρέσουν αυτές τις επαίσχυντες ενέργειες. Ο πρόεδρος Τραμπ παραμένει επικεντρωμένος σε ένα πράγμα: να κάνει ό,τι είναι καλύτερο για τον αμερικανικό λαό».

Με πληροφορίες από Guardian