Τραμπ: Ζητά από το Ανώτατο Δικαστήριο να ακυρωθεί η αποζημίωση στην Τζιν Κάρολ που τον κατηγορεί για σεξουαλική επίθεση

Ο Ντόναλντ Τραμπ και το υπουργείο Δικαιοσύνης ζητούν από το Ανώτατο Δικαστήριο να ακυρώσει την απόφαση για αποζημίωση ύψους 83 εκατομμυρίων δολαρίων που κέρδισε η συγγραφέας Ε. Τζιν Κάρολ, αφού τον κατηγόρησε για σεξουαλική κακοποίηση, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να εναχθεί για δηλώσεις που έκανε όσο ήταν πρόεδρος.

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Είναι η δεύτερη φορά που ο Τραμπ ζητά από τους δικαστές να ακυρώσουν την αποζημίωση που επιδίκασε η επιτροπή ενόρκων στην Τζιν Κάρολ, αρθρογράφο, συγγραφέα και πρώην τηλεοπτική παρουσιάστρια. Το Ανώτατο Δικαστήριο αρνήθηκε τον Ιούνιο να εξετάσει την έφεσή του κατά της απόφασης ύψους 5 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία τον έκρινε υπεύθυνο για σεξουαλική επίθεση και δυσφήμιση.

Η τελευταία υπόθεση επικεντρώνεται σε σχόλια που έκανε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του ως προέδρου, ενώ τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, επαναφέρουν στο προσκήνιο τον νόμο Westfall, ο οποίος προστατεύει τους κυβερνητικούς υπαλλήλους από αγωγές για πράξεις που έκαναν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

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«Χωρίς την παρέμβαση του Δικαστηρίου, ο εν ενεργεία πρόεδρος βρίσκεται αντιμέτωπος με προσωπική οικονομική ευθύνη σχεδόν 100 εκατομμυρίων δολαρίων για ενέργειες που εμπίπτουν πλήρως στο πλαίσιο των ομοσπονδιακών καθηκόντων του. Μόνο αυτό αρκεί για να δικαιολογήσει την εξέταση της υπόθεσης από το Δικαστήριο», έγραψαν οι ομοσπονδιακοί δικηγόροι.

Η έφεση κατατέθηκε ηλεκτρονικά και η επίσημη καταχώρισή της στο μητρώο του δικαστηρίου αναμένεται να γίνει την Τετάρτη.

Οι δικηγόροι του Τραμπ υποστήριξαν ότι το εφετείο «προέβη σε διαδικαστικές ακροβασίες» για να αποφύγει να εξετάσει τους ισχυρισμούς του Τραμπ ότι η προεδρική ασυλία τον προστατεύει από την καταβολή της αποζημίωσης ύψους 83 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς έκανε τις εν λόγω δηλώσεις το 2019, ενώ ήταν πρόεδρος.

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Οι δικηγόροι υποστήριξαν ότι το Εφετείο της 2ης Περιφέρειας των ΗΠΑ στο Μανχάταν αποφάνθηκε με τρόπο που «απαιτεί επειγόντως την επανεξέταση από το Δικαστήριο σε αυτή την άνευ προηγουμένου υπόθεση» και χαρακτήρισαν την αποζημίωση «υπερβολικά υψηλή».

«Αυτή είναι η πρώτη υπόθεση στην ιστορία της χώρας μας στην οποία ένα δικαστήριο επέβαλε ευθύνη αποζημίωσης σε έναν πρόεδρο για τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια της θητείας του», πρόσθεσαν οι δικηγόροι.

Ο Τραμπ υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι δεν μπορεί να εναχθεί για σχόλια που έκανε σχετικά με την Κάρολ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, όταν αρνήθηκε ότι τη γνώριζε και επιτέθηκε στα κίνητρά της επειδή δημοσιοποίησε την ιστορία της σε πρόσφατα απομνημονεύματά της. Ζητά επίσης από τους δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου να επανεξετάσουν την απόρριψη της έφεσής του σχετικά με την απόφαση αποζημίωσης ύψους 5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η έφεση υποβάλλεται περίπου δύο χρόνια αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο παραχώρησε στον Τραμπ ευρεία ασυλία από ποινική δίωξη ως πρώην πρόεδρο.

Με πληροφορίες από Associated Press