Τραμπ: Υποσχέθηκε να «απαντήσει» μετά την κατάρριψη αμερικανικού ελικόπτερου από το Ιράν

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως το Ιράν κατέρριψε ένα αμερικανικό ελικόπτερο Apache, το οποίο βρισκόταν στα Στενά του Ορμούζ, κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεσμεύτηκε να απαντήσει στο Ιράν, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι νέες απειλές του Τραμπ

«Μόλις ενημερώθηκα από τις σπουδαίες ένοπλες δυνάμεις μας πως χθες οι Ιρανοί κατέρριψαν ένα από τα υπερσύγχρονα ελικόπτερα Apache, ενώ έκανε περιπολία στα Στενά του Ορμούζ. Οι δύο πιλότοι είναι σώοι και ασφαλείς», έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο δίκτυό του Truth Social.

«Εντούτοις, οι ΗΠΑ πρέπει, αναγκαστικά, να απαντήσουν σε αυτήν την επίθεση», συμπλήρωσε.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε νωρίτερα ότι ο πόλεμος δεν θα εξελιχθεί σε αδιέξοδο για την Ουάσινγκτον, σε αντίθεση με το Ιράκ και το Αφγανιστάν.

«Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι δεν θα μιλάμε για την εμπλοκή της Αμερικής στο Ιράν ούτε καν σε ένα χρόνο από τώρα, πόσο μάλλον σε μερικά χρόνια», δήλωσε ο Βανς στην εφημερίδα USA Today.

«Πιστεύω ότι θα πετύχουμε. Αν τελικά αυτή η διπλωματία αποτύχει, τότε ο πρόεδρος έχει στη διάθεσή του περαιτέρω μέσα».

«Όσο όμως διατηρούμε αυτό το θέμα εστιασμένο στην κεντρική αποστολή – να αποτρέψουμε το Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικό όπλο – δεν πρόκειται να εξελιχθεί σε αδιέξοδο», δήλωσε.

«Προτιμάμε τη γλώσσα της διπλωματίας, όμως μιλάμε πολύ πιο άπταιστα άλλες γλώσσες. Παραβιάστε τις δεσμεύσεις σας και εμείς θα στραφούμε σε αυτήν που γνωρίζουμε καλύτερα», δήλωσε από την πλευρά του σε ανάρτησή του στο Χ ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.

Δεύτερο αεροσκάφος που καταρρίπτεται

Πρόκειται για το δεύτερο επανδρωμένο αεροσκάφος, το οποίο οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν πως καταρρίφθηκε από τις ιρανικές δυνάμεις, μετά την έναρξη του πολέμου την 28η Φεβρουαρίου.

Ένα μαχητικό-βομβαρδιστικό F-15E συνετρίβη τον Απρίλιο στο νοτιοδυτικό Ιράν. Οι δύο πιλότοι του διασώθηκαν, ο ένας εκ των οποίων έπειτα από μια θεαματική στρατιωτική επιχείρηση.

Η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση στη Μέση Ανατολή (Centcom) ανακοίνωσε προηγουμένως πως «δύο μέλη του πληρώματος» ενός ελικοπτέρου Apache AH-64 διασώθηκαν από τις αμερικανικές δυνάμεις κοντά στην πλευρά του Ομάν, «δύο ώρες» περίπου αφού το αεροσκάφος τους επλήγη.

Τα σχόλια του Τραμπ βύθισαν σε μεγαλύτερη αβεβαιότητα τις προοπτικές μιας εκεχειρίας, όπως ανακοινώθηκε την 8η Απριλίου στον πόλεμο στον Κόλπο.

Όπως σημειώνει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, πρόκειται για μια αξιοσημείωτη αλλαγή τόνου, την ώρα που ο Τραμπ, ώρες νωρίτερα, διαβεβαίωνε πως η αμερικανική διπλωματία «βρίσκεται στα τελικά στάδια μιας πολύ, πολύ καλής συμφωνίας» για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, κάνοντας λόγο για ένα διάστημα «δύο-τριών ημερών» προκειμένου να συναφθεί.