Τραμπ: Υπονόησε πως η Ινδία είναι «κολαστήριο» - Έντονη αντίδραση από το Νέο Δελχί

Η κυβέρνηση της Ινδίας επέκρινε έντονα τα όσα υπονόησε ο Ντόναλντ Τραμπ, για τους κατοίκους αλλά και την ίδια τη χώρα, τα οποία κοινοποίησε μέσω της πλατφόρμας του Truth Social.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναδημοσίευσε αποσπάσματα από το podcast του Michael Savage, τα οποία αναφέρονταν στο ζήτημα της αυτόματης απόδοσης υπηκοότητας στις ΗΠΑ.

Στο κείμενο αυτό, ο ομιλητής υποστήριζε ότι άνθρωποι από την Ινδία και την Κίνα εκμεταλλεύονται το συγκεκριμένο καθεστώς, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα και αποκαλώντας τις χώρες αυτές «κολαστήρια».

Έντονη αντίδραση από το Νέο Δελχί για τα σχόλια Τραμπ

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας απάντησε, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει τον Τραμπ ή τον δημοσιογράφο, χαρακτηρίζοντας τα σχόλια αυτά «ανενημέρωτα, ακατάλληλα και κακής αισθητικής».

Παράλληλα τόνισε ότι δεν αντικατοπτρίζουν τις σχέσεις Ινδίας-ΗΠΑ, οι οποίες βασίζονται εδώ και χρόνια στον αμοιβαίο σεβασμό και σε κοινά συμφέροντα.

Οι δηλώσεις προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και στο εσωτερικό της Ινδίας, με την αντιπολίτευση να τις χαρακτηρίζει «βαθιά προσβλητικές» και «αντι-ινδικές», ζητώντας από τον πρωθυπουργό να θέσει το ζήτημα απευθείας στην αμερικανική ηγεσία.

Η αντιπαράθεση έρχεται σε μια περίοδο που οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ινδίας έχουν γίνει πιο τεταμένες.

Οι ΗΠΑ έχουν ασκήσει πίεση στο Νέο Δελχί για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, ενώ έχουν επιβάλει και δασμούς σε ινδικά προϊόντα, στο πλαίσιο ευρύτερων εμπορικών διαπραγματεύσεων.

Παράλληλα, η αμερικανική κυβέρνηση έχει υιοθετήσει πιο αυστηρή στάση στο μεταναστευτικό, επηρεάζοντας και προγράμματα όπως η βίζα H-1B, από την οποία επωφελούνται πολλοί Ινδοί εργαζόμενοι στον τεχνολογικό τομέα.

Με πληροφορίες από BBC