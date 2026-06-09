Τραμπ: Τον αποδοκίμασαν στους τελικούς του NBA - Βίντεο τον δείχνει «να αποκοιμήθηκε»

«Νομίζω ότι ως επί το πλείστον ήταν επευφημίες» δήλωσε στους δημοσιογράφους για τις έντονες αποδοκιμασίες

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρευρέθηκε στους τελικούς του NBA στη Νέα Υόρκη, όπου παρακολούθησε τον αγώνα των Νιου Γιορκ Νικς με τους Σαν Αντόνιο Σπερς, γράφοντας παράλληλα ιστορία ως ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ που δίνει το «παρών» σε τελικό του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ.

Η εμφάνισή του στο Madison Square Garden επισκιάστηκε από την έντονες αποδοκιμασίες. Κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης του αμερικανικού εθνικού ύμνου, συνθήματα «USA! USA!» ακούστηκαν στις εξέδρες, όμως το κλίμα άλλαξε όταν ο Τραμπ εμφανίστηκε στις γιγαντοοθόνες του γηπέδου να αποδίδει στρατιωτικό χαιρετισμό. Τότε, σημαντική μερίδα των φιλάθλων αντέδρασε με έντονες αποδοκιμασίες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, πάντως, υποβάθμισε το περιστατικό. «Νομίζω ότι ως επί το πλείστον ήταν επευφημίες. Ήταν δυνατές και πολύ ενθουσιώδεις», δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά το τέλος του αγώνα, πριν αναχωρήσει για την Ουάσιγκτον με το Air Force One.

Ο Τραμπ παρακολούθησε την αναμέτρηση από τη σουίτα του ιδιοκτήτη των Νικς, Τζέιμς Ντόλαν, έχοντας δίπλα του την εγγονή του Κάι Τραμπ, τον στενό του σύμβουλο Μπόρις Επστάιν και μέλη της κυβέρνησής του.

President Trump was booed loudly by fans inside Madison Square Garden when he was shown on video screens during the national anthem prior to Game 3 of the NBA Finals on Monday night.



Trump was shown for several seconds giving a military salute. The boos ended when the U.S. flag… pic.twitter.com/MK105rgSDe — CBS News (@CBSNews) June 9, 2026

Ντόναλντ Τραμπ: Βίντεο πυροδότησε φήμες ότι αποκοιμήθηκε

Την ίδια στιγμή, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησε βίντεο από το σημείο όπου βρισκόταν ο Τραμπ, το οποίο προκάλεσε νέα συζήτηση γύρω από την κατάσταση της υγείας του. Χρήστες των social media αλλά και ορισμένα διεθνή μέσα ενημέρωσης υποστήριξαν ότι ο πρόεδρος φαίνεται να έχει αποκοιμηθεί κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Η συζήτηση για το αν ο Τραμπ αποκοιμάται σε δημόσιες εμφανίσεις έχει φτάσει μέχρι και το Κογκρέσο. Πρόσφατα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, κλήθηκε να απαντήσει σε σχετικές αιτιάσεις κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων.

DONALD TRUMP HAS FALLEN ASLEEP AT THE NBA FINALS IN MADISON SQUARE GARDEN. pic.twitter.com/rFrW6c4cME — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) June 9, 2026

«Σας το λέω απλά: πιθανόν δεν εκτιμάτε τις πολιτικές του, πιθανόν δεν εκτιμάτε τις αποφάσεις που έχει λάβει, όμως σας διαβεβαιώνω πως δεν είναι ένας πρόεδρος που κοιμάται ή που πάσχει από οποιαδήποτε γνωστική διαταραχή, υπό οποιαδήποτε μορφή», δήλωσε ο Ρούμπιο ενώπιον της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Αφορμή στάθηκε το ερώτημα που του έθεσε ο Δημοκρατικός βουλευτής Τεντ Λιου, που παρουσίασε βίντεο τα οποία καταγράφουν τον Αμερικανό πρόεδρο να έχει αποκοιμηθεί κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων, αμφισβητώντας τις γνωστικές ικανότητές του.

«Αντί να οργανώνουμε υπουργικά συμβούλια στα πρότυπα της Βόρειας Κορέας όπου όλοι κανακεύουν τον Τραμπ, θα ήθελα να σας ζητήσω να πείτε τα πράγματα όπως είναι: κάτι δεν πάει καλά με τον Τραμπ», είπε ο βουλευτής.

Τότε ο Μάρκο Ρούμπιο απάντησε: «Δεν ξέρω καν πώς να αντιδράσω σε αυτό, εκτός από το να σας πω ότι είναι παράλογο και γελοίο και δεν μπορώ να πιστέψω ότι βρισκόμαστε σε συνεδρίαση της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για την αμερικανική εξωτερική πολιτική».

Ο βουλευτής αντέδρασε, λέγοντας: «συνεχίστε να λέτε ψέματα».

Σύμφωνα με τον Ρούμπιο, ο Ντόναλντ Τραμπ «κυριολεκτικά δεν κοιμάται, εργάζεται νυχθημερόν, για πολλές ώρες, καθημερινά (…) σε απάνθρωπους ρυθμούς».

Με πληροφορίες από AFP, BBC, The Indepentent