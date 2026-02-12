Τραμπ: Την επόμενη εβδομάδα η ανακοίνωση για το σχέδιο χρηματοδότησης της ανοικοδόμησης της Γάζας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να ανακοινώσει την επόμενη εβδομάδα το πλάνο του, ύψους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, για την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Παράλληλα πρόκειται να αναφερθεί και σε λεπτομερή σχέδια για τη δύναμη σταθεροποίησης του παλαιστινιακού θύλακα.

Οι ανακοινώσεις πρόκειται να γίνουν στην πρώτη επίσημη συνεδρίαση του Συμβουλίου για την Ειρήνη, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Οι ανακοινώσεις που αναμένονται από τον Τραμπ για τη Γάζα

Αντιπροσωπείες από τουλάχιστον 20 χώρες, συμπεριλαμβανομένων και πολλών αρχηγών κρατών, αναμένεται να παραστούν σε αυτή τη συνάντηση στην Ουάσινγκτον, που θα διεξαχθεί στις 19 Φεβρουαρίου υπό την προεδρία του Τραμπ.

Οι λεπτομέρειες των σχεδίων του Αμερικανού προέδρου για αυτήν την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου δεν είχαν γίνει γνωστές μέχρι τώρα.

Στις 23 Ιανουαρίου, στο Νταβός της Ελβετίας, ο Τραμπ υπέγραψε το καταστατικό ίδρυσης του Συμβουλίου Ειρήνης. Η δημιουργία του εγκρίθηκε με ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, στο πλαίσιο του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου για τη Γάζα.

Αν και πολλές ισχυρές χώρες της Μέσης Ανατολής, όπως η Τουρκία, η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, καθώς και αναδυόμενες οικονομίες, όπως η Ινδονησία, εντάχθηκαν στο Συμβούλιο, οι παγκόσμιες δυνάμεις και οι παραδοσιακοί σύμμαχοι των ΗΠΑ στη Δύση εκφράζουν επιφυλάξεις.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν ότι η συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας θα επικεντρωθεί αποκλειστικά στη Γάζα.

Η ανάπτυξη της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης είναι βασικό στοιχείο της επόμενης φάσης του σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα, το οποίο ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο. Κατά την πρώτη φάση, τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου μια εύθραυστη κατάπαυση του πυρός και η Χαμάς απελευθέρωσε όλους τους ομήρους ενώ το Ισραήλ αποφυλάκισε Παλαιστίνιους κρατουμένους.

Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ειρήνης θα δίνονται επίσης λεπτομερείς αναφορές για το έργο που επιτελεί η Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας.

Άλλες ενημερώσεις θα αφορούν την ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα και την αστυνομία του θύλακα, είπαν οι αξιωματούχοι.

Με πληροφορίες από Reuters