Τραμπ: «Η εκδίκησή μας είναι θέμα χρόνου» - Θαυμαστής του Σουλεϊμανί σχεδίαζε να σκοτώσει την κόρη του

Ένας άνδρας που κατηγορείται για σχεδιασμό επιθέσεων σε ΗΠΑ και Ισραήλ, φέρεται να είχε ως στόχο και τη δολοφονία της Ιβάνκα Τραμπ.

Πρόκειται για τον Μοχάμαντ Μπακέρ Σαάντ Νταούντ Αλ-Σαάντι, 32 ετών Ιρακινό υπήκοο και, όπως αναφέρεται, εκπαιδευμένο από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, ο οποίος εκδόθηκε στις ΗΠΑ για υποθέσεις τρομοκρατίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Αλ-Σαάντι φέρεται να είχε διατυπώσει απειλές για τη δολοφονία της κόρης του Ντόναλντ Τραμπ, ως πράξη εκδίκησης για τη δολοφονία του Κασέμ Σουλεϊμανί το 2020, ενώ φέρεται να είχε προειδοποιήσει μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X, ότι ούτε η Μυστική Υπηρεσία θα μπορούσε να την προστατεύσει.

Σχέδιο κατά της Ιβάνκα Τραμπ

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε μαρτυρία πρώην Ιρακινού στρατιωτικού αξιωματούχου, ο Αλ-Σαάντι φέρεται να έλεγε: «Μετά τη δολοφονία του Κασέμ, λέγαμε ότι πρέπει να σκοτώσουμε την Ιβάνκα για να κάψουμε το σπίτι του Τραμπ, όπως εκείνος κατέστρεψε το δικό μας».

Παράλληλα, σύμφωνα με αναφορές, είχε προχωρήσει και σε απειλητικές δημόσιες τοποθετήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, όπου φέρεται να είχε αναρτήσει χάρτη της περιοχής κατοικίας της Ιβάνκα Τραμπ στη Φλόριντα, συνοδευόμενο από μήνυμα στο οποίο ανέφερε: «Σας λέω, ούτε τα παλάτια σας ούτε η Μυστική Υπηρεσία θα σας προστατεύσουν. Βρισκόμαστε στη φάση της παρακολούθησης και ανάλυσης. Η εκδίκησή μας είναι θέμα χρόνου».

Σε άλλες αναρτήσεις του, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, καλούσε σε βία κατά ΗΠΑ και Ισραήλ, γράφοντας μεταξύ άλλων: «Μην εγκαταλείπετε το αίμα του ιμάμη σας. Σκοτώστε όποιον υποστηρίζει την Αμερική και το Ισραήλ. Μην αφήσετε κανέναν ζωντανό, ούτε αμάχους ούτε στρατιωτικούς».

Οι αρχές αναφέρουν ότι ο Αλ-Σαάντι είχε ενεργή εμπλοκή σε σχέδια επιθέσεων, μεταξύ των οποίων και απόπειρα στόχευσης συναγωγής στη Νέα Υόρκη, ενώ φέρεται να είχε προσπαθήσει να στρατολογήσει άτομα για εκτέλεση επιθέσεων με αντάλλαγμα χρήματα.

Σε καταγεγραμμένη συνομιλία, φέρεται να ρωτά: «Πόσο κοστίζει μια επιχείρηση βομβιστικής επίθεσης στις ΗΠΑ; Μιλάμε για έναν εβραϊκό ναό, ένα εβραϊκό κέντρο».

Ο ύποπτος συνελήφθη στο εξωτερικό και εκδόθηκε στις ΗΠΑ, όπου κρατείται σε φυλακή υψίστης ασφαλείας, ενώ η υπόθεση βρίσκεται ακόμη υπό δικαστική διερεύνηση.

Με πληροφορίες από ynetnews