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Τραμπ: Θα γίνουμε φύλακας άγγελος των Στενών του Ορμούζ και θα μας πληρώνουν γι' αυτό

Ο ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι δεν πρόκειται να δεχτεί την παρέμβαση των ΗΠΑ και δήλωσε έτοιμος να αντιμετωπίσει κάθε απειλή

The LiFO team
The LiFO team
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΣΤΕΝΑ ΟΡΜΟΥΖ ΗΠΑ ΙΡΑΝ Facebook Twitter
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ / Φωτ. Getty
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Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ θα γίνουν ο «φύλακας άγγελος» των Στενών του Ορμούζ.  

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα πληρώνονται για τον έλεγχο της θαλάσσιας οδού, αλλά δεν ξεκαθάρισε από που θα προέχονται αυτά τα χρήματα. «Θα κρατήσουμε τα Στενά και πιθανότατα θα τα διαχειριζόμαστε», ήταν αρχικά τα λόγια του στο Fox News.  
 
«Θα γίνουμε οι φύλακες των Στενών. Ίσως το πούμε "φύλακα-άγγελο" των Στενών, και θα πρέπει να αποζημιωθούμε γι’ αυτό» πρόσθεσε. 

Λίγο αργότερα, με ανάρτησή του στο Truth Social, έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες μιλώντας για ένα τέλος 20% σε «όλα τα μεταφερόμενα φορτία, για την κάλυψη κάθε απαραίτητου κόστους με σκοπό την παροχή ασφάλειας και προστασίας».

Παράλληλα τόνισε ότι οι ΗΠΑ θα επαναφέρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Σε σημείο της συνέντευξής του στο Fox News, o Τραμπ μίλησε και πάλι για το ενδεχόμενο να γίνει απόπειρα δολοφονίας εναντίον του. Μάλιστα, παρέθεσε τον αριθμό των προέδρων που δολοφονήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Πριν από λίγες ημέρες είχε δηλώσει και πάλι ότι είναι ο «νούμερο ένα στόχος» του Ιράν

Ιράν: Δεν θα επιτρέψουμε στις ΗΠΑ να παρέμβουν στην διαχείριση των Στενών  

Οι δηλώσεις Τραμπ δεν έμειναν αναπάντητες από την πλευρά του Ιράν. Συγκεκριμένα ο ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι δεν πρόκειται να δεχτεί την παρέμβαση των ΗΠΑ και δήλωσε έτοιμος να αντιμετωπίσει κάθε απειλή. 

«Σε συνέχεια των προηγούμενων προειδοποιήσεων μας, δεν θα επιτρέψουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες να παρεμβαίνουν στη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ», ανέφερε εκπρόσωπος της ανώτατης στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας θα αντιμετωπίσουν αποφασιστικά οποιαδήποτε διαταραχή ή απειλή για την ασφάλεια της διέλευσης εμπορικών πλοίων και πετρελαιοφόρων... εκτός των καθορισμένων διαδρομών του Ιράν και χωρίς την άδεια των ενόπλων δυνάμεων», πρόσθεσε. 

Ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι οποιαδήποτε συνεργασία με τις ΗΠΑ ή παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης προς αυτές «θα θεωρηθεί πράξη πολέμου κατά της κυριαρχίας και της εθνικής ασφάλειας του Ιράν». 

«Εάν ο πόλεμος επεκταθεί στην περιοχή, οι φλόγες του πολέμου θα κατακλύσουν όλες τις χώρες της περιοχής», ανέφερε.

Με πληροφορίες από Fox news, Sky news

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