Τραμπ: «Θα δώσω χάρη σε όλους» – Σενάρια για μαζικές απονομές στο τέλος της θητείας

Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έχει πει σε στενούς συνεργάτες του ότι σκοπεύει να δώσει μαζικές προεδρικές χάρες στο τέλος της δεύτερης θητείας του, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

«Θα δώσω χάρη σε όλους όσοι βρέθηκαν σε απόσταση 60 μέτρων από το Οβάλ Γραφείο», φέρεται να είπε αστειευόμενος σε πρόσφατη συνάντηση, προκαλώντας γέλια. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, έχει επαναλάβει παρόμοια σχόλια και στο παρελθόν, ενώ εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο να ανακοινώσει μαζικές χάρες σε συνέντευξη Τύπου στο τέλος της θητείας του.

Ο Λευκός Οίκος, μέσω της εκπροσώπου Καρολάιν Λέβιτ, απάντησε ότι «ορισμένοι θα πρέπει να μάθουν να καταλαβαίνουν ένα αστείο», προσθέτοντας πάντως ότι η εξουσία του προέδρου να απονέμει χάρες είναι απόλυτη.

Από την αρχή της δεύτερης θητείας του, ο Τραμπ έχει ήδη δώσει χάρη ή ελαφρύνσεις ποινών σε περισσότερα από 1.800 άτομα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται περίπου 1.500 συμμετέχοντες στην εισβολή στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021, ακόμη και άτομα που κατηγορήθηκαν για επιθέσεις κατά αστυνομικών.

Οι αποφάσεις αυτές έχουν ήδη αρχίσει να επηρεάζουν και άλλες υποθέσεις. Σε μία από αυτές, κατηγορούμενος για την τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών έξω από τα γραφεία των Ρεπουμπλικανών και των Δημοκρατικών, την παραμονή της επίθεσης στο Καπιτώλιο, επικαλέστηκε τις μαζικές χάρες Τραμπ, ζητώντας να αποσυρθούν οι κατηγορίες σε βάρος του.

Ο Τραμπ έχει ήδη δώσει χάρη και σε πρόσωπα που προκάλεσαν αντιδράσεις, όπως ο ιδρυτής της Binance, Τσανγκπένγκ Ζάο, που είχε καταδικαστεί σε 4 μήνες φυλάκισης αφού παραδέχθηκε ότι η εταιρεία του δεν έλαβε τα απαραίτητα μέτρα απέναντι στο ξέπλυμα χρήματος.

Μεταξύ αυτών ήταν και ο πρώην βουλευτής Τζορτζ Σάντος, ο οποίος είχε δηλώσει ένοχος για απάτη και κλοπή ταυτότητας. Ο πρόεδρος μετέτρεψε την επταετή ποινή του, επιτρέποντάς του να αποφυλακιστεί μετά από μόλις τρεις μήνες. «Είπε ψέματα όσο δεν πάει», είχε δηλώσει τότε ο Τραμπ. «Αλλά ήταν 100% με τον Τραμπ».

Με πληροφορίες από Guardian