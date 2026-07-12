Τραμπ: Τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα στο NBC ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά για τα εμπορικά πλοία.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν λάβει θέσεις για να διασφαλίσουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας. Η ανακοίνωση αυτή εκδόθηκε μία ημέρα μετά την ανταλλαγή πυρών με τις δυνάμεις του Ιράν.

Στον αντίποδα, το Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο των Στενών μετά την επανάληψη των εχθροπραξιών, οι οποίες πυροδοτήθηκαν από επίθεση σε πλοίο. Η εξέλιξη αυτή θέτει ξανά υπό αμφισβήτηση το πρωτόκολλο συμφωνίας που υπέγραψαν τα δύο μέρη στις 17 Ιουνίου για την επικύρωση της εκεχειρίας του Απριλίου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ