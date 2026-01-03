Τραμπ: Συνελήφθη ο Μαδούρο και μεταφέρθηκε εκτός Βενεζουέλας

Μετά την είδηση για τις επιθέσεις στη Βενεζουέλα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, ότι ο πρόεδρος της χώρας, Νικολάς Μαδούρο συνελήφθη και μεταφέρθηκε αεροπορικώς εκτός Βενεζουέλας.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ανέφερε, ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του «συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν αεροπορικώς εκτός της χώρας», επιβεβαιώνοντας τις στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής πραγματοποίησαν με επιτυχία μια μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά της Βενεζουέλας και του ηγέτη της», έγραψε ο Τραμπ και πρόσθεσε, ότι συμμετείχαν αμερικανικές αρχές επιβολής του νόμου, χωρίς ωστόσο, να διευκρινίζει ποιες ήταν.



Τραμπ: Αναλυτικά η ανάρτηση του Τραμπ

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής πραγματοποίησαν με επιτυχία μια μεγάλης κλίμακας επίθεση εναντίον της Βενεζουέλας και του ηγέτη της, Προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος, μαζί με τη σύζυγό του, συνελήφθη και μεταφέρθηκε αεροπορικώς εκτός της χώρας. Η επιχείρηση αυτή πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις αμερικανικές αρχές επιβολής του νόμου. Λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν. Σήμερα στις 11 π.μ. θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου στο Mar-a-Lago. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!».

Η επίθεση στη Βενεζουέλα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ διέταξε επιθέσεις σε στόχους στη Βενεζουέλα, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας, Καράκας και στρατιωτικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι στο CBS News.

Η Βενεζουέλα απορρίπτει και καταγγέλλει τη «στρατιωτική επιθετικότητα», ενώ ο Πρόεδρος Μαδούρο κήρυξε εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Βίντεο καταγράφουν φωτιά και καπνούς να υψώνονται επάνω από την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας. «Η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά και τα πόδια μου έτρεμαν», λέει αυτόπτης μάρτυρας στο BBC. Οι εξελίξεις έρχονται σε μια στιγμή αυξημένης έντασης μεταξύ των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας.

Ο Τραμπ κατηγορεί τον Μαδούρο ότι είναι επικεφαλής ενός εκτεταμένου δικτύου λαθρεμπορίου ναρκωτικών, κάτι που το Καράκας διαψεύδει, κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι θέλουν να τον ανατρέψουν για να αρπάξουν τα πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας, τα μεγαλύτερα στον κόσμο.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Βενεζουέλα

Η χώρα κηρύχθηκε από την κυβέρνηση σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η πρώτη αντίδραση από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας, αναφέρει σύμφωνα με το BBC: «Η Βενεζουέλα απορρίπτει, αποδοκιμάζει και καταγγέλλει ενώπιον της διεθνούς κοινότητας την εξαιρετικά σοβαρή στρατιωτική επιθετικότητα που ασκεί η σημερινή κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής εναντίον του εδάφους της Βενεζουέλας».

Κοινότητες έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, μετά από αναφορές για εκρήξεις σε διάφορα σημεία, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Βενεζουέλα: Πού σημειώθηκαν οι εκρήξεις

Εκρήξεις ακούσθηκαν στο αεροδρόμιο και στο λιμάνι του Καράκας, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια κάτοικος της Γκουάιρα. Άλλοι κάτοικοι είπαν ότι άκουσαν εκρήξεις στο Ιγκερότε, σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων ανατολικά του Καράκας.

Σε πολλές συνοικίες, οι κάτοικοι έτρεξαν στα παράθυρα και τις αυλές προσπαθώντας να καταλάβουν τι συμβαίνει. Οι εκρήξεις, μερικές από τις οποίες ήταν πολύ ισχυρές, φαίνεται πως σημειώθηκαν στα νότια και στα ανατολικά της πρωτεύουσας και πιθανόν στο Φουέρτε Τιούνα, τον τεράστιο στρατιωτικό θύλακα στην πόλη.

Με πληροφορίες από BBC