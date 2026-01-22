Τραμπ: Συνάντηση με Ζελένσκι στο Νταβός και παρουσίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε στο Νταβός της Ελβετίας, όπου πρόκειται να συναντηθεί το μεσημέρι της Πέμπτης με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο πρόεδρος έφτασε στην Ελβετία, όπου σκοπεύει να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός και να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ», ανέφερε το γραφείο του Ουκρανού προέδρου το πρωί της Πέμπτης.

Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τη 1 το μεσημέρι (τοπική ώρα).

Ο Τραμπ είχε ανακοινώσει από την Τετάρτη ότι θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι στο Νταβός, ωστόσο ο Ουκρανός πρόεδρος βρισκόταν ακόμη στο Κίεβο, διαχειριζόμενος την εθνική έκτακτη ανάγκη που προκάλεσαν οι συνεχείς ρωσικές επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι είχε δηλώσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι θα μεταβεί στο Νταβός μόνο εφόσον υπάρχουν «πραγματικά αποτελέσματα για την Ουκρανία» στο τραπέζι. «Κανείς δεν χρειάζεται κενή πολιτική ή συνομιλίες χωρίς αποτέλεσμα», είχε τονίσει.

Η Ουκρανία ήλπιζε να υπογράψει είτε μια συμφωνία ευημερίας ύψους 800 δισ. δολαρίων είτε εγγυήσεις ασφαλείας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ωστόσο η ατζέντα του συνεδρίου στο Νταβός έχει επισκιαστεί από τις εντάσεις γύρω από τη Γροιλανδία.

Νταβός: Παρουσίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης»

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, ο Ντόναλντ Τραμπ θα παρουσιάσει σήμερα στο Νταβός την τελική σύσταση του «Συμβουλίου Ειρήνης», το οποίο θα επιβλέπει την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Σύμφωνα με έναν ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης που επικαλέιται το μέσο, περίπου 35 από τις 50 προσκεκλημένες χώρες αναμένεται να παραστούν στην τελετή υπογραφής που θα πραγματοποιηθεί στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

Το συμβούλιο, του οποίου προεδρεύει επ' αόριστον ο Τραμπ, είχε αρχικά σχεδιαστεί ως ένα περιορισμένο όργανο με αποστολή την επίβλεψη της ανοικοδόμησης της Γάζας.

Ωστόσο, ο σκοπός του έχει επεκταθεί από τότε στην αντιμετώπιση συγκρούσεων σε όλο τον κόσμο, και το σχέδιο καταστατικού, το οποίο αποστάλη μαζί με τις προσκλήσεις συμμετοχής, δεν κάνει καν αναφορά στη Γάζα.

Η πρόταση του Τραμπ ότι το Συμβούλιο Ειρήνης «ενδέχεται» να αντικαταστήσει τα Ηνωμένα Έθνη ενδέχεται να ενισχύσει τις ανησυχίες ότι ο οργανισμός που προοριζόταν να επιβλέπει την ανοικοδόμηση της Γάζας — και του οποίου θα είναι αόριστα πρόεδρος — θα καταστεί αντίθετα ένα μέσο για να προσπαθήσει να αντικαταστήσει τον οργανισμό που ιδρύθηκε πριν από 80 χρόνια για τη διατήρηση της παγκόσμιας ειρήνης.

Με πληροφορίες από Politico,CNN