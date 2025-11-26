Συνάντηση Γουίτκοφ και Πούτιν για την Ουκρανία: Η συμβουλή του Αμερικανού απεσταλμένου σε αξιωματούχο του Κρεμλίνου

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, εντός των επόμενων ημερών, για να συζητήσουν περί του αμερικανικού σχεδίου που αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ειδικότερα, η συνάντηση Γουίτκοφ και Πούτιν θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα στη Μόσχα, με σκοπό να τερματιστεί μέσω διαπραγματεύσεων ο πόλεμος στην Ουκρανία, όπως διαβεβαίωσε την Τρίτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος δεν απέκλεισε και τη συμμετοχή του γαμπρού του στη συνάντηση αυτή.

Ο Τραμπ εκτιμά ότι είναι πολύ κοντά η επίτευξη συμφωνίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία

«Ο Στιβ Γουίτκοφ θα πάει εκεί, πιθανόν μαζί με τον Τζάρεντ (σ.σ. Κούσνερ). Δεν είμαι σίγουρος πως θα πάει ο Τζάρεντ, αλλά συμμετέχει στη διαδικασία, είναι έξυπνος τύπος, και θα πάνε να συναντήσουν τον πρόεδρο Πούτιν, πιστεύω, την επόμενη εβδομάδα στη Μόσχα», είπε σε δημοσιογράφους. Ακόμη, φάνηκε να αφήνει κατά μέρος την αυριανή προθεσμία που είδε δώσει στην Ουκρανία για να αποδεχτεί αμερικανικό σχέδιο 28 σημείων, λέγοντας πως «η προθεσμία για μένα είναι όταν τελειώσει» ο πόλεμος.

Εκτίμησε δε, ότι σημειώνεται πρόοδος στις συνομιλίες με την Ουκρανία και τη Ρωσία, διαβεβαιώνοντας, ότι η Μόσχα συμφώνησε να κάνει παραχωρήσεις, χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος.

Η συμβουλή του Γουίτκοφ στη ρωσική κυβέρνηση

Ο κύριος συνομιλητής του προέδρου Τραμπ με τη ρωσική κυβέρνηση, συμβούλεψε τον περασμένο μήνα έναν ανώτερο αξιωματούχο του Βλαντιμίρ Πούτιν σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο Ρώσος ηγέτης θα πρέπει να προσεγγίσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ για ένα ειρηνευτικό σχέδιο που αποσκοπεί στο να τερματίσει τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, σύμφωνα με το Bloomberg News.



Ο Στιβ Γουίτκοφ, σύμφωνα με το κείμενο της τηλεφωνικής συνομιλίας της 14ης Οκτωβρίου που δημοσίευσε το πρακτορείο ειδήσεων, συμβούλεψε τον σύμβουλο εξωτερικής πολιτικής του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, ότι ο Πούτιν θα πρέπει να καλέσει τον Τραμπ για να τον συγχαρεί για την ειρηνευτική συμφωνία στη Γάζα, να του πει ότι η Ρωσία την υποστήριξε και ότι σέβεται τον πρόεδρο ως άνθρωπο της ειρήνης.



«Από αυτό, θα είναι μια πολύ καλή τηλεφωνική συνομιλία», είπε ο Γουίτκοφ σύμφωνα με το κείμενο.



Η αναφορά του Bloomberg ήρθε την Τρίτη, όταν ο Τραμπ δήλωσε ότι η πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει «τελειοποιηθεί» και ανακοίνωσε ότι στέλνει τον Γουίτκοφ να συναντηθεί με τον Πούτιν. «Τώρα, ειλικρινά, ξέρω τι χρειάζεται για να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία: το Ντόνετσκ και ίσως μια ανταλλαγή εδαφών κάπου», είπε ο Witkoff στον Ουσάκοφ κατά τη διάρκεια της πεντάλεπτης συνομιλίας τους, σύμφωνα με το κείμενο του Bloomberg. «Αλλά λέω ότι αντί να μιλάμε έτσι, ας μιλήσουμε με περισσότερη ελπίδα, γιατί πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία».



Η ηχογράφηση προσφέρει άμεση εικόνα της διαπραγματευτικής προσέγγισης του Witkoff και φαίνεται να αποκαλύπτει την προέλευση της αμφιλεγόμενης πρότασης ειρήνης 28 σημείων που εμφανίστηκε νωρίτερα τον Νοέμβριο.