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Τραμπ: Συμφωνήσαμε να συνεχιστούν οι συνομιλίες με το Ιράν αλλά η εκεχειρία τελείωσε

Την Τετάρτη, ο Τραμπ επιτέθηκε στους Ιρανούς ηγέτες, αποκαλώντας τους «αποβράσματα» και λέγοντας ότι δεν θέλει πλέον «να έχει καμία σχέση μαζί τους»

The LiFO team
The LiFO team
ΝΤΟΝΑΛΤ ΤΡΑΜΠ ΗΠΑ ΙΡΑΝ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ ΠΟΛΕΜΟΣ Facebook Twitter
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ / Φωτ. Eurokinissi
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Ο Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησε να συνεχιστούν οι συνομιλίες με τον Ιράν, αλλά την ίδια ώρα ξεκαθάρισε ότι η εκεχειρία έχει τελειώσει οριστικά. 

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social έγραψε: «Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν μας ζήτησε να συνεχίσουμε "συνομιλίες". Συμφωνήσαμε να το κάνουμε, αλλά οι ΗΠΑ τους ξεκαθάρισαν ότι η εκεχειρία τελείωσε». 

Τραμπ: Αποβράσματα οι ηγέτες του Ιράν

Την Τετάρτη, ο Τραμπ επιτέθηκε στους Ιρανούς ηγέτες, αποκαλώντας τους «αποβράσματα» και λέγοντας ότι δεν θέλει πλέον «να έχει καμία σχέση μαζί τους», ενώ ταυτόχρονα άφησε ανοιχτή την πόρτα για την ομάδα διαπραγματεύσεών του να συνεχίσει τις συνομιλίες.

Τη νύχτα μεταξύ Τετάρτης και Πέμπτης, οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν μια μαζική αεροπορική επιδρομή εναντίον του Ιράν, στοχεύοντας περίπου 90 στρατιωτικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τον στρατό.

Από την πλευρά της η Ισλαμική Δημοκρατία κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι στοχεύει και πολιτικές υποδομές για να εμποδίσει πολίτες να παραστούν στην κηδεία του πρώην ανώτατου ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διεθνή

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