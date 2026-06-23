Τραμπ: Στο χαμηλότερο επίπεδο η δημοτικότητά του - Τι σκέφτονται οι Αμερικανοί για το Ιράν

Μόλις ένας στους τέσσερις Αμερικανούς πιστεύει ότι ο πόλεμος του Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν άξιζε το κόστος, ενώ η πλειοψηφία ανησυχεί ότι η εκεχειρία με την Τεχεράνη είναι απίθανο να διαρκέσει, σύμφωνα με δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos.

Η πενθήμερη δημοσκόπηση, η οποία ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, έδειξε επίσης ότι ο πόλεμος επηρεάζει σημαντικά τη δημοτικότητα του Τραμπ, με το ποσοστό αποδοχής του να πέφτει στο 34%, επιστρέφοντας στο χαμηλότερο επίπεδο της δεύτερης θητείας του, το οποίο είχε καταγραφεί τελευταία φορά σε δημοσκόπηση του Απριλίου.

Μόνο το 23% των Αμερικανών - συμπεριλαμβανομένου μόλις του μισού των Ρεπουμπλικανών - θεωρεί ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σήμερα σε ισχυρότερη θέση απέναντι στο Ιράν σε σύγκριση με πριν από τον πόλεμο. Το 35% πιστεύει ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε ασθενέστερη θέση. Οι υπόλοιποι δήλωσαν ότι δεν είναι βέβαιοι ή ότι η θέση της χώρας παραμένει περίπου η ίδια.

Ο Τραμπ και ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, υπέγραψαν στις 17 Ιουνίου μια προκαταρκτική συμφωνία που προβλέπει την επαναλειτουργία των θαλάσσιων οδών μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι οποίες είχαν παγώσει λόγω της σύγκρουσης, ενώ παράλληλα χαλαρώνει η οικονομική πίεση που ασκούν οι ΗΠΑ στο Ιράν.

Η συμφωνία οδήγησε σε ταχεία πτώση των παγκόσμιων τιμών του αργού πετρελαίου. Ωστόσο, για τους περισσότερους Αμερικανούς, η τιμή της βενζίνης παραμένει αισθητά υψηλότερη από ό,τι πριν από τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα της 28ης Φεβρουαρίου, τα οποία σηματοδότησαν την έναρξη του πολέμου. Το Ιράν απάντησε στην αρχική επίθεση με πλήγματα που διέκοψαν το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και προκάλεσαν ζημιές σε ενεργειακές εγκαταστάσεις περιφερειακών συμμάχων των ΗΠΑ.

Δεν άξιζε το κόστος

Μόνο το 24% των Αμερικανών θεωρεί ότι ο πόλεμος με το Ιράν άξιζε το κόστος του, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση Reuters/Ipsos. Το 50% των ερωτηθέντων απάντησε ότι δεν άξιζε, ενώ οι υπόλοιποι δήλωσαν αναποφάσιστοι.

Το 63% των Αμερικανών πιστεύει ότι είναι απίθανο η συμφωνία που υπέγραψε ο Τραμπ να οδηγήσει σε διαρκή ειρήνη μεταξύ των δύο χωρών. Περίπου οι μισοί Ρεπουμπλικανοί και οκτώ στους δέκα Δημοκρατικούς θεωρούν ότι η συμφωνία δεν θα εξασφαλίσει μόνιμη ειρήνη.

Μόλις το 18% των Αμερικανών - συμπεριλαμβανομένου του 10% των Δημοκρατικών και του 34% των Ρεπουμπλικανών - εκτιμά ότι η διαρκής ειρήνη είναι πιθανή.

Ο Τραμπ κέρδισε τις προεδρικές εκλογές του 2024 υποσχόμενος να μειώσει τον πληθωρισμό και να κρατήσει τις ΗΠΑ μακριά από δαπανηρούς ξένους πολέμους. Η πολιτική του εικόνα βασίζεται εδώ και χρόνια στο παρελθόν του ως επιχειρηματία ακινήτων και τηλεοπτικής προσωπικότητας.

Το ποσοστό αποδοχής του όσον αφορά το κόστος ζωής βρίσκεται στο 22%, κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο της προεδρίας του και χαμηλότερα από το αντίστοιχο ποσοστό του προκατόχου του, Joe Biden, στο τέλος της θητείας του.

Πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές

Ο Τραμπ ξεκίνησε τη σημερινή του θητεία με ποσοστό αποδοχής 47%, όμως η δημοτικότητά του έχει πληγεί από τον υψηλό πληθωρισμό και τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι επιθετικές προσπάθειες απέλασης μεταναστών χωρίς νόμιμα έγγραφα, οι οποίες οδήγησαν ακόμη και σε θανατηφόρες συγκρούσεις με ακτιβιστές υπέρ της μετανάστευσης.

Η πτώση της δημοτικότητάς του ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τους Ρεπουμπλικανούς συμμάχους του στις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο της 3ης Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, μόλις το 17% των ανεξάρτητων εγγεγραμμένων ψηφοφόρων δήλωσε ότι θα ψήφιζε τον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο της περιφέρειάς του αν οι εκλογές γίνονταν σήμερα, έναντι 34% που θα επέλεγε τον Δημοκρατικό υποψήφιο.

Η τελευταία δημοσκόπηση Reuters/Ipsos έδειξε επίσης ότι μόλις το 37% των Αμερικανών εγκρίνει τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ διαχειρίζεται το μεταναστευτικό, το χαμηλότερο ποσοστό της τρέχουσας θητείας του και μειωμένο από το 40% της προηγούμενης δημοσκόπησης.

Με πληροφορίες από Reuters/Ipsos