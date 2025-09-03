Τραμπ: Σε κίνδυνο οι εμπορικές συμφωνίες με ΕΕ και άλλες χώρες

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι οι ΗΠΑ ίσως χρειαστεί να ακυρώσουν εμπορικές συμφωνίες που έχουν συνάψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, μεταξύ άλλων, εάν χάσουν μια υπόθεση στο Ανώτατο Δικαστήριο σχετικά με τη νομιμότητα των δασμών.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην αρχή μιας συνάντησης με τον πρόεδρο της Πολωνίας Καρόλ Ναβρότσκι, ο Τραμπ είπε ότι η κυβέρνησή του ζητά από το Ανώτατο Δικαστήριο να ανατρέψει απόφαση αμερικανικού εφετείου της περασμένης εβδομάδας, που έκρινε πολλούς από τους δασμούς του παράνομους.

Το να χάσουμε την υπόθεση, τόνισε, θα έκανε τις Ηνωμένες Πολιτείες πολύ φτωχότερες και θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο εμπορικές συμφωνίες που συνάφθησαν τους τελευταίους μήνες, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως η κυβέρνησή του θα επικρατήσει.

«Η χώρα μας έχει την ευκαιρία να γίνει απίστευτα πλούσια ξανά. Θα μπορούσε όμως να γίνει και απίστευτα φτωχή ξανά. Αν δεν κερδίσουμε αυτή την υπόθεση, η χώρα μας θα υποφέρει πάρα πολύ, πάρα πολύ», είπε.

Ο Τραμπ σημείωσε ότι η επιβολή δασμών στους περισσότερους εμπορικούς εταίρους είχε ανοίξει τον δρόμο για εμπορικές συμφωνίες με την ΕΕ και άλλους, που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ενώ άλλες βρίσκονται ακόμη υπό διαπραγμάτευση.

«Κάναμε μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση όπου μας πληρώνουν σχεδόν ένα τρισεκατομμύριο δολάρια, και ξέρετε τι; Είναι χαρούμενοι. Έχει τελειώσει. Αυτές οι συμφωνίες έχουν όλες ολοκληρωθεί», είπε. «Υποθέτω ότι θα πρέπει να τις ακυρώσουμε».

Τα σχόλια του Τραμπ ήταν η πρώτη ένδειξη ότι οι εμπορικές συμφωνίες που συνήφθησαν με σημαντικούς εμπορικούς εταίρους θα μπορούσαν να ακυρωθούν, εάν το Ανώτατο Δικαστήριο αφήσει να ισχύσει η απόφαση της Παρασκευής.

Με πληροφορίες από Reuters