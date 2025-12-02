Τραμπ: «Πολύ σύντομα» χερσαία πλήγματα κατά καρτέλ ναρκωτικών στη Βενεζουέλα

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, άφησε να εννοηθεί ότι το Πεντάγωνο θα ξεκινήσει σύντομα να στοχεύει καρτέλ ναρκωτικών με χτυπήματα και στην ξηρά, επεκτείνοντας τη δράση του πέραν της Καραϊβικής και του ανατολικού Ειρηνικού, όπου μέχρι τώρα επικεντρωνόταν κυρίως σε πλοία που φέρονται να εμπλέκονται σε διακίνηση.

Σε δηλώσεις του στον Λευκό Οίκο την Τρίτη, ο Τραμπ τόνισε πως οι επερχόμενες επιχειρήσεις θα αφορούν χτυπήματα εδάφους. «Θα ξεκινήσουμε να κάνουμε αυτά τα χτυπήματα στην ξηρά. Ξέρετε, η ξηρά είναι πολύ πιο εύκολη, πολύ πιο εύκολη, και γνωρίζουμε τις διαδρομές που ακολουθούν», δήλωσε ο Πρόεδρος, προσθέτοντας ότι οι χερσαίες επιχειρήσεις θα ξεκινήσουν «πολύ σύντομα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατέστησε σαφές ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να στοχεύσουν οποιαδήποτε χώρα διακινεί παράνομα ναρκωτικά προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέροντας ρητά τη Βενεζουέλα και την Κολομβία.

«Όποιος κάνει αυτό και πουλάει στη χώρα μας είναι επιδεκτικός επίθεσης», δήλωσε ο Τραμπ. «Όχι μόνο η Βενεζουέλα. Η Βενεζουέλα ήταν πολύ κακή. Η Βενεζουέλα ήταν πραγματικά κακή σε κάτι άλλο, πιθανώς χειρότερη από τους περισσότερους. Αλλά και πολλοί άλλοι το κάνουν επίσης».

Οι συνεχείς δηλώσεις του Τραμπ για διεύρυνση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με την ευρύτερη εκστρατεία πίεσης κατά του Προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, έχουν εντείνει τις ανησυχίες ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να εμπλακούν σε στρατιωτική σύγκρουση με τη λατινοαμερικανική χώρα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει εκφράσει επανειλημμένα την επιθυμία του να διευρύνει τις στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον των καρτέλ ναρκωτικών που τροφοδοτούν τη θανατηφόρα εγχώρια κρίση οπιοειδών.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Τραμπ έχει επανέλθει στην ιδέα των χερσαίων χτυπημάτων. Τον Οκτώβριο είχε δηλώσει πως «η ξηρά θα είναι η επόμενη», ενώ στα μέσα Νοεμβρίου είχε δηλώσει ότι θα ήταν «περήφανος» να επεκτείνει τη συνεχιζόμενη στρατιωτική επιχείρηση σε χερσαίους στόχους καρτέλ στη Βενεζουέλα, την Κολομβία και το Μεξικό.