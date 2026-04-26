Τραμπ: Οι πυροβολισμοί δεν θα είχαν συμβεί αν ήταν έτοιμη η αίθουσα χορού

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε νέα δημοσίευση στο Truth Social, αναφορικά με το περιστατικό πυροβολισμών που σημειώθηκε στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το περιστατικό δεν θα είχε συμβεί «αν είχε ήδη κατασκευαστεί η στρατιωτικού επιπέδου, άκρως απόρρητη αίθουσα χορού που βρίσκεται υπό ανέγερση στον Λευκό Οίκο».

Η νέα ανάρτηση του Τραμπ

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε: «Αυτό που συνέβη χθες το βράδυ είναι ακριβώς ο λόγος» για τον οποίο ο στρατός και κάθε πρόεδρος τα τελευταία 150 χρόνια «ΑΠΑΙΤΟΥΝ να κατασκευαστεί μια μεγάλη, ασφαλής και προστατευμένη αίθουσα χορού ΕΝΤΟΣ του συγκροτήματος του Λευκού Οίκου».

Πρόσθεσε ότι η αίθουσα θα διαθέτει «κάθε διαθέσιμο χαρακτηριστικό υψηλού επιπέδου ασφάλειας, ενώ δεν υπάρχουν χώροι από πάνω όπου θα μπορούσαν να βρεθούν μη ελεγχόμενα άτομα, και βρίσκεται εντός των πυλών του πιο ασφαλούς κτιρίου στον κόσμο, του Λευκού Οίκου».

Ο Τραμπ τόνισε επίσης ότι τίποτα δεν πρέπει να παρεμποδίσει την κατασκευή της, «η οποία βρίσκεται εντός προϋπολογισμού και σημαντικά μπροστά από το χρονοδιάγραμμα!!!».

Τι έχει γίνει γνωστό για τον δράστη της επίθεσης

Ο υπηρεσιακός Γενικός Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Τοντ Μπλανς, αποκάλυψε σε συνέντευξή του τι οι αρχές έχουν προχωρήσει στην εκτέλεση ενταλμάτων έρευνας για τον φερόμενο ως δράστη της επίθεσης στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, ο ύποπτος φέρεται να ταξίδεψε με τρένο από το Λος Άντζελες, μέσω Σικάγο, προς την Ουάσινγκτον, ενώ πιστεύεται ότι διέμενε σε ξενοδοχείο στην πρωτεύουσα.

Ο Μπλανς δήλωσε ότι ο δράστης φαίνεται να είχε στοχοποιήσει αξιωματούχους της κυβέρνησης, πιθανότατα συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, γεγονός που εντείνει τη σοβαρότητα της υπόθεσης. Παράλληλα, σημείωσε ότι υπάρχουν γραπτά στοιχεία που εξετάζονται από τις αρχές, χωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες.

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο ύποπτος ενήργησε μόνος, ενώ μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να συνεργάζεται. Επιπλέον, φέρεται να είχε αγοράσει δύο πυροβόλα όπλα τα τελευταία χρόνια, τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας.

Σε ό,τι αφορά το κατηγορητήριο, ο υπηρεσιακός Γενικός Εισαγγελέας ανέφερε ότι ο ύποπτος θα αντιμετωπίσει κατηγορίες για επίθεση κατά ομοσπονδιακού αξιωματούχου, χρήση και εκτόξευση πυροβόλου όπλου, καθώς και απόπειρα δολοφονίας ομοσπονδιακού αξιωματούχου, με την υπόθεση να οδηγείται σε ομοσπονδιακό δικαστήριο τη Δευτέρα το πρωί.