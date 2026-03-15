Τραμπ: «Οι βομβαρδισμοί κατεδάφισαν το νησί Χαργκ, μπορεί να το πλήξουμε μερικές φορές ακόμη για πλάκα»

Η ένταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να αυξάνεται, καθώς οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ ΗΠΑ -με ηγέτη τον Ντόναλντ Τραμπ-, Ισραήλ και Ιράν μπαίνουν στην τρίτη εβδομάδα τους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια νέας συνέντευξης που παραχώρησε τηλεφωνικά στο NBC News, και μεταδώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, προχώρησε σε νέες απειλές για επιπλέον πλήγματα κατά του Ιράν.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε διεθνείς συμμάχους να συμβάλουν στην ασφάλεια του κρίσιμου θαλάσσιου περάσματος των Στενών του Ορμούζ.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει την αντίδρασή της, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να εξετάσει εκεχειρία όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις.

Τραμπ: «Μπορεί να το χτυπήσουμε ξανά»

Ο Τραμπ απείλησε με νέες επιθέσεις στο νησί Χαργκ, βασικό κόμβο εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν στον Περσικό Κόλπο. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα αμερικανικά πλήγματα έχουν «καταστρέψει ολοκληρωτικά» μεγάλο μέρος των εγκαταστάσεων στο νησί.

«Οι ΗΠΑ ενδέχεται να το χτυπήσουν μερικές ακόμη φορές για πλάκα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα υποστήριξε ότι η Τεχεράνη δείχνει διάθεση να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης, σημειώνοντας πως οι όροι «δεν είναι ακόμη αρκετά καλοί».

Οι δηλώσεις αυτές θεωρούνται σημαντική σκλήρυνση της ρητορικής της Ουάσιγκτον, καθώς προηγουμένως η αμερικανική πλευρά υποστήριζε ότι τα πλήγματα στο νησί στόχευαν αποκλειστικά στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Τραμπ: «Πρέπει να φροντίσουν για την ασφάλεια αυτού του περάσματος»

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται μεγάλο μέρος της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Σε ανάρτησή του στα social media, ο Τραμπ κάλεσε τις χώρες που εξαρτώνται ενεργειακά από το πέρασμα αυτό να συμβάλουν στην προστασία του.

«Οι χώρες του κόσμου που λαμβάνουν πετρέλαιο μέσω των Στενών του Ορμούζ πρέπει να φροντίσουν για την ασφάλεια αυτού του περάσματος - και εμείς θα βοηθήσουμε, πολύ», έγραψε χαρακτηριστικά.

Τέλος, σημείωσε ότι οι ΗΠΑ θα συντονιστούν με άλλες χώρες ώστε «όλα να προχωρήσουν γρήγορα, ομαλά και σωστά».

Με πληροφορίες από Reuters