Τραμπ: Οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν «πλησιάζουν στο τέλος τους»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο NBC News ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν «πλησιάζουν στο τέλος τους».

«Τα πάμε περίφημα», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος στη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο αμερικανικό δίκτυο, συμπληρώνοντας πως η εκστρατεία «πλησιάζει στο τέλος της».

Ύστερα από έναν μήνα πολέμου, οι ΗΠΑ «έχουν αποδεκατίσει» τον στρατό του Ιράν και έφεραν στο προσκήνιο μια ηγεσία που είναι «πολύ πιο λογική» και λιγότερο «ριζοσπαστικοποιημένη» από την προηγούμενη, είπε ο Τραμπ.

Νωρίτερα, σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, οι ΗΠΑ στέλνουν στη Μέση Ανατολή τρίτο αεροπλανοφόρο, το George H.W. Bush, το οποίο θα πλαισιώσει τα USS Abraham Lincoln και USS Gerald R. Ford.

Οι επόμενες ημέρες του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα είναι «καθοριστικές», διεμήνυσε νωρίτερα σήμερα ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. «Έχουμε όλο και περισσότερες επιλογές, και αυτοί λιγότερες... Σε μόλις έναν μήνα εμείς θέτουμε τους όρους, οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές», τόνισε ο Χέγκσεθ σε συνέντευξη Τύπου.

Νετανιάχου: «Ο πόλεμος στο Ιράν δεν έχει τελειώσει»

Το Ισραήλ θα συνεχίσει να συντρίβει το «τρομοκρατικό καθεστώς» της Τεχεράνης, ανακοίνωσε νωρίτερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, τονίζοντας πως ο πόλεμος που ξεκίνησε πριν από έναν μήνα με τις ισραηλινοαμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν «δεν έχει τελειώσει».

«Η εκστρατεία δεν έχει τελειώσει… Θα εξακολουθήσουμε να συντρίβουμε το τρομοκρατικό καθεστώς, θα ενισχύσουμε τις ζώνες ασφαλείας γύρω μας και θα επιτύχουμε τους στόχους μας», είπε ο Νετανιάχου, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη ισραηλινών στρατευμάτων σε Γάζα, Συρία και Λίβανο.

«Αργά ή γρήγορα» το ιρανικό καθεστώς θα καταρρεύσει, τόνισε ο Νετανιάχου.

Ανέφερε ότι το Ιράν είχε επενδύσει σχεδόν 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε εξοπλιστικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων ανάπτυξης πυρηνικών όπλων και προηγμένων βαλλιστικών πυραύλων, υποστηρίζοντας πως η επένδυση αυτή «εξανεμίστηκε».

Σημείωσε επίσης πως το Ισραήλ σφυρηλατεί «νέες συμμαχίες» με χώρες της περιοχής για την αντιμετώπιση της ιρανικής απειλής, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω διευκρινίσεις. «Σύντομα θα είμαι σε θέση να σας πω περισσότερα σχετικά με αυτές τις σημαντικές συμφωνίες», είπε.