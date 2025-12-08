Τραμπ: Ο Ζελένσκι «δεν είναι έτοιμος» να υπογράψει την ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι «δεν είναι έτοιμος» να υπογράψει την ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, στο τέλος των τριήμερων συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Κιέβου στη Φλόριντα.

«Είμαι λίγο απογοητευμένος που ο πρόεδρος Ζελένσκι δεν έχει διαβάσει ακόμα την πρόταση. Οι συνεργάτες του τη λατρεύουν, αλλά αυτός όχι», δήλωσε στους δημοσιογράφους, την Κυριακή το βράδυ.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ αξιωματούχων των ΗΠΑ και της Ουκρανίας έληξαν το Σάββατο χωρίς εμφανή πρόοδο, με τον Ζελένσκι να χαρακτηρίζει τις συζητήσεις «εποικοδομητικές, αν και όχι εύκολες».

Τραμπ: «Πιστεύω ότι η Ρωσία δεν έχει πρόβλημα με τη συμφωνία»

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κίρ Σταρμερ, έχει επανειλημμένα τονίσει ότι η Ουκρανία πρέπει να καθορίσει το δικό της μέλλον, επιμένοντας, ότι μια ευρωπαϊκή ειρηνευτική δύναμη θα διαδραματίσει «ζωτικό ρόλο» στην εγγύηση της ασφάλειας της χώρας.

Την ίδια ώρα, Αμερικανοί αξιωματούχοι ισχυρίζονται ότι βρίσκονται στο τελικό στάδιο της επίτευξης συμφωνίας, αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Ουκρανία ή η Ρωσία είναι διατεθειμένες να υπογράψουν τη συμφωνία-πλαίσιο που συνέταξε η διαπραγματευτική ομάδα του Τραμπ.

Στις δηλώσεις του την Κυριακή, ο Τραμπ είπε: «Πιστεύω ότι η Ρωσία δεν έχει πρόβλημα με [τη συμφωνία], αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι ο Ζελένσκι είναι σύμφωνος. Οι δικοί του την αγαπούν. Αλλά ο ίδιος δεν είναι έτοιμος».

Όσο για τον Ρώσος πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, δεν έχει δώσει -τουλάχιστον δημοσίως- την έγκρισή του για το σχέδιο του Λευκού Οίκου. Την περασμένη εβδομάδα δήλωσε ότι ορισμένα στοιχεία της πρότασης του Τραμπ δεν γίνεται να εφαρμοστούν. Οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ συναντήθηκαν με τον Πούτιν στο Κρεμλίνο την περασμένη εβδομάδα, αλλά δεν κατάφεραν να επιτύχουν κάποια εμφανή πρόοδο.

Με πληροφορίες από The Guardian