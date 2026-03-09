Τραμπ: «Ο τερματισμός των επιθέσεων στο Ιράν θα αποφασιστεί από κοινού με τον Νετανιάχου»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους Times of Israel την Κυριακή ότι η απόφαση για το πότε θα τερματιστεί ο πόλεμος με το Ιράν θα είναι μια «αμοιβαία» απόφαση που θα λάβει μαζί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης στη σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα είχε καταστρέψει το Ισραήλ αν εκείνος και ο Νετανιάχου δεν βρίσκονταν στην εξουσία.

«Το Ιράν επρόκειτο να καταστρέψει το Ισραήλ και όλα τα υπόλοιπα γύρω του… Έχουμε συνεργαστεί. Καταστρέψαμε μια χώρα που ήθελε να καταστρέψει το Ισραήλ», είπε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ρωτήθηκε αν μόνο εκείνος θα αποφασίσει πότε θα τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν ή αν θα έχει λόγο και ο Νετανιάχου.

«Νομίζω ότι είναι αμοιβαίο… λίγο. Μιλάμε μεταξύ μας. Θα πάρω την απόφαση την κατάλληλη στιγμή, αλλά όλα θα ληφθούν υπόψη», απάντησε, υπονοώντας ότι ο Νετανιάχου θα έχει επιρροή, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος θα έχει τον τελικό λόγο.

Όταν ρωτήθηκε αν το Ισραήλ θα μπορούσε να συνεχίσει τον πόλεμο εναντίον του Ιράν ακόμη και αν οι ΗΠΑ αποφάσιζαν να σταματήσουν τα πλήγματά τους, ο Τραμπ αρνήθηκε να εξετάσει αυτό το υποθετικό ενδεχόμενο και πρόσθεσε: «Δεν νομίζω ότι θα είναι απαραίτητο».

Ο Τραμπ έχει προσπαθήσει να αποφύγει να δεσμευτεί σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τον πόλεμο. Ωστόσο, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ουάσινγκτον αναμένει πως η σύγκρουση θα διαρκέσει τέσσερις έως έξι εβδομάδες.

«Θα δούμε τι θα συμβεί»

Οι απαντήσεις του Τραμπ στους Times of Israel δείχνουν τον σημαντικό βαθμό επιρροής που φαίνεται να έχει ο Νετανιάχου στη λήψη αποφάσεων για τον πόλεμο, τον οποίο οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν από κοινού στις 28 Φεβρουαρίου με επίθεση που σκότωσε τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ.

Ο Τραμπ έδωσε τη συνέντευξη λίγο μετά την ανακοίνωση των ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης ότι η Συνέλευση των Ειδικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας όρισε τον γιο του Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ως τον επόμενο ανώτατο ηγέτη της χώρας.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Τραμπ είχε δηλώσει στο ABC News ότι ο επόμενος ηγέτης του Ιράν «δεν θα αντέξει για πολύ» αν δεν έχει την έγκριση του Λευκού Οίκου.

Ο ίδιος αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω στους Times of Israel την εκλογή του νέου ηγέτη, περιοριζόμενος να πει: «Θα δούμε τι θα συμβεί».

Με πληροφορίες από The Times of Israel