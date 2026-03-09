Τραμπ: Ο πόλεμος στο Ιράν «έχει λίγο-πολύ ολοκληρωθεί» - Είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πούτιν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS ότι πιστεύει πως ο πόλεμος στο Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί, ανέφερε μια δημοσιογράφος του καναλιού σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Την ίδια ώρα, έγινε γνωστό ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Τραμπ είχαν σήμερα μια «ειλικρινή και εποικοδομητική» τηλεφωνική επικοινωνία.

Η κλήση φέρεται να κράτησε μία ώρα και θέμα συζήτησης ήταν οι πόλεμοι σε Ιράν και Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Οι δηλώσεις του Τραμπ για το Ιράν

«Νομίζω ότι ο πόλεμος έχει ολοκληρωθεί, λίγο-πολύ. Δεν έχουν (σ.σ. οι Ιρανοί) Nαυτικό, δεν έχουν επικοινωνίες, δεν έχουν Πολεμική Αεροπορία» φέρεται να είπε, σύμφωνα με τη Γουεϊτζία Τσιανγκ, την διαπιστευμένη δημοσιογράφο του CBS στον Λευκό Οίκο.

Η Ουάσιγκτον είναι «πολύ μπροστά» από το αρχικό χρονοδιάγραμμα των 4-5 εβδομάδων πολέμου, πρόσθεσε ο Τραμπ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Για τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο Τραμπ είπε ότι «δεν έχει κάποιο μήνυμα» να του στείλει. Φέρεται να είπε επίσης ότι έχει «κάποιον» υπόψη του για να αντικαταστήσει τον Χαμενεΐ στην ηγεσία του Ιράν, χωρίς όμως να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Η συζήτηση των δύο ηγετών

Σύμφωνα με τον διπλωματικό σύμβουλο του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ, η συζήτηση μεταξύ των δύο ηγετών επικεντρώθηκε «στην κατάσταση γύρω από τη σύγκρουση με το Ιράν και τις διμερείς διαπραγματεύσεις με τη συμμετοχή αντιπροσώπων των ΗΠΑ για τη διευθέτηση του ουκρανικού ζητήματος».

Ακόμα, ο Πούτιν μετέφερε στον Τραμπ τις προτάσεις του για μια γρήγορη διευθέτηση του πολέμου στο Ιράν.

Οι δύο πρόεδροι συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, με φόντο την κατάσταση στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου.

Με πληροφορίες από CBS, Reuters και AFP