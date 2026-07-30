Τραμπ: Ο Μπέρναμ μου είπε ότι θα επιτρέψει γεωτρήσεις πετρελαίου στη Βόρεια θάλασσα

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι ο Άντι Μπέρναμ του εξέφρασε την πρόθεση να «ανοίξει ξανά τις γεωτρήσεις πετρελαίου στη Βόρεια Θάλασσα».

Σε δηλώσεις του από τον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι, αν ο Βρετανός πρωθυπουργός υλοποιήσει τη δέσμευσή του, η Βρετανία «θα γίνει μια πλούσια χώρα».

Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δύο ηγέτες την πρώτη κιόλας ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του Μπέρναμ, η Ντάουνινγκ Στριτ απέφυγε να τοποθετηθεί για τα όποια μελλοντικά σχέδια εξόρυξης στη Βόρεια Θάλασσα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, γνωστός για την θερμή υποστήριξή του στα ορυκτά καύσιμα, τάσσεται σταθερά υπέρ τέτοιων πρωτοβουλιών, την ίδια στιγμή που καταφέρεται συχνά κατά των ανεμογεννητριών.

Τι έλεγε το πρόγραμμα των Εργατικών για τις εξορύξεις

Το προεκλογικό πρόγραμμα των Εργατικών για το 2024 προέβλεπε ότι το κόμμα δεν θα προχωρούσε στην έκδοση νέων αδειών εξόρυξης στη Βόρεια Θάλασσα.

Ο Έντ Μίλιμπαντ, ο οποίος είχε αναλάβει το χαρτοφυλάκιο Ενέργειας και Μηδενικών Ρύπων επί Κιρ Στάρμερ και υπήρξε θερμός υποστηρικτής αυτής της προεκλογικής δέσμευσης, μετακινήθηκε πλέον στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Η διάδοχός του στο Υπουργείο Ενέργειας, Μιάτα Φάνμπουλε, ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα του κόμματος άφηνε σαφές περιθώριο αξιοποίησης των ήδη υπαρχουσών αδειών και ότι το πετρέλαιο με το φυσικό αέριο παραμένουν «μέρος του ενεργειακού μίγματος» για το μέλλον. Απέφυγε, ωστόσο, να διευκρινίσει αν σχεδιάζονται περαιτέρω βήματα.

Τραμπ: «Η Βρετανία έχει δυο προβλήματα»

Αναφερόμενος στη συνομιλία του με τον Μπέρναμ, ο Τραμπ δήλωσε τους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο: «Λοιπόν, μου είπε ένα πολύ θετικό πράγμα. Είπε ότι σκοπεύει να ανοίξει το πετρέλαιο της Βόρειας Θάλασσας. Αν το κάνει αυτό, η χώρα θα γίνει πλούσια».

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε: «Έχουν δύο προβλήματα. Έχουν τεράστιο πρόβλημα με το μεταναστευτικό, καταφθάνουν άνθρωποι από όλο τον κόσμο και απλά κατασκηνώνουν στη χώρα. Έχει αυτό το πρόβλημα, αλλά έχει και ενεργειακό πρόβλημα.

Έχει γεμίσει τον τόπο με ανεμογεννήτριες. Και όπου βλέπεις ανεμογεννήτριες, βλέπεις μια χώρα που καταρέει. Κατασκευάζονται στην Κίνα, η ίδια η Κίνα δεν τις χρησιμοποιεί, αλλά τις κατασκευάζει», ανέφερε ο Τραμπ.

Με πληροφορίες από Reuters