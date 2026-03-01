Τραμπ: «Ο Χαμενεΐ είναι νεκρός»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ότι ο Αλί Χαμενεΐ, τον οποίο χαρακτήρισε ως έναν από τους πιο κακούς ανθρώπους στην ιστορία, είναι νεκρός.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, αυτό αποτελεί δικαιοσύνη όχι μόνο για τον ιρανικό λαό, αλλά και για Αμερικανούς και ανθρώπους από πολλές χώρες που, όπως ισχυρίζεται, υπέφεραν από τις πράξεις του Χαμενεΐ και της «αιμοδιψούς συμμορίας» του.

Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι ο Χαμενεΐ δεν μπόρεσε να αποφύγει τα αμερικανικά συστήματα πληροφοριών και παρακολούθησης υψηλής τεχνολογίας και ότι, με τη συνεργασία του Ισραήλ, ούτε αυτός ούτε άλλοι ηγέτες που σκοτώθηκαν μαζί του μπόρεσαν να αντιδράσουν.

Xαρακτήρισε την κατάσταση ως τη μεγαλύτερη ευκαιρία για τον ιρανικό λαό να ανακτήσει τη χώρα του και ανέφερε ότι μέλη των Φρουρών της Επανάστασης, των στρατιωτικών δυνάμεων και άλλων υπηρεσιών ασφαλείας φαίνεται να μην θέλουν πλέον να πολεμήσουν, ζητώντας ασυλία από τις ΗΠΑ.

Τόνισε ότι «τώρα μπορούν να έχουν ασυλία, αλλιώς θα αντιμετωπίσουν μόνο θάνατο» και ελπίζει ότι οι IRGC και οι αστυνομικές δυνάμεις θα συνεργαστούν ειρηνικά με τους Ιρανούς πατριώτες για να επαναφέρουν τη χώρα στην «μεγαλοσύνη που της αξίζει».

Ο Τραμπ ανέφερε ότι η χώρα και οι υποδομές της έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές μέσα σε μία μόνο μέρα, αλλά οι εντατικοί και στοχευμένοι βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν όλη την εβδομάδα ή όσο χρειαστεί, με στόχο την «ειρήνη σε όλη τη Μέση Ανατολή και τον κόσμο».

Σιωπή από το Ιράν

Μέχρι στιγμής το Ιράν δεν έχει προβεί σε καμία επίσημη επιβεβαίωση σχετικά με τον θάνατο του Αλι Χαμενεΐ.

Μάλιστα, το βράδυ του Σαββάτου (28/2), ο επικεφαλής του γραφείου δημοσίων σχέσεων του Αλί Χαμενεϊ κατηγόρησε τους εχθρούς του Ιράν ότι διεξάγουν «ψυχολογικό πόλεμο», μετά τις ισραηλινές αναφορές ότι ο Χαμενεΐ είναι νεκρός.

«Ο εχθρός καταφεύγει σε ψυχολογικό πόλεμο, όλοι πρέπει να είναι σε εγρήγορση», φέρεται να δήλωσε ο αξιωματούχος.

Παράλληλα, τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων Tasnim και Mehr μετέδωσαν ότι ο Αλί Χαμενεΐ παραμένει «σταθερός και αποφασιστικός στη διοίκηση του πεδίου».