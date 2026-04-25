Τραμπ: Νέες δηλώσεις για την συνέχιση της εκεχειρίας με το Ιράν - «Δεν το έχω σκεφτεί καν»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε νέες δηλώσεις μετά την απόφασή του να ακυρώσει την αποστολή αντιπροσώπων στο Πακιστάν για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

Όπωε ανέφερε, είναι έτοιμος να συνάψει συμφωνία με «όποιον κι αν έχει τα ηνία» στο Ιράν.

«Μαλώνουν μεταξύ τους, υπάρχουν τεράστιες εσωτερικές διαμάχες. Σε πολλές περιπτώσεις, μάλλον παλεύουν για την ηγεσία. Νομίζω ότι παλεύουν για να μην γίνουν ηγέτες, επειδή εξουδετερώσαμε δύο επίπεδα ηγετών», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

«Όταν θέλουν, μπορούν να μου τηλεφωνήσουν. Έχουμε όλα τα χαρτιά, έχουμε κερδίσει τα πάντα», είπε ο Τραμπ.

Η ακύρωση της αποστολής αντιπροσώπων στο Πακιστάν

«Μας έδωσαν ένα έγγραφο που θα έπρεπε να ήταν καλύτερο. Και, περιέργως, αμέσως μόλις το ακύρωσα [το ταξίδι των απεσταλμένων στο Πακιστάν], μέσα σε 10 λεπτά λάβαμε ένα νέο έγγραφο που ήταν πολύ καλύτερο. Συζητήσαμε ότι δεν θα έχουν πυρηνικό όπλο, πολύ απλό… Προσέφεραν πολλά, αλλά όχι αρκετά».

Όταν ρωτήθηκε αν θα συνεχίσει την εκεχειρία, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν το έχω σκεφτεί καν».

Αναφερόμενος στην ακύρωση του ταξιδιού των διαμεσολαβητών του στο Ισλαμαμπάντ, δήλωσε: «Νομίζω ότι το Πακιστάν είναι υπέροχο, νομίζω ότι ο στρατάρχης είναι φανταστικός, νομίζω ότι ο πρωθυπουργός είναι υπέροχος. Και ξέρετε ότι θα ήθελαν να δουν κάτι να συμβαίνει, αλλά δεν πρόκειται να ταξιδεύουμε για 15 ή 16 ώρες για να συναντηθούμε με ανθρώπους που κανείς δεν έχει ακούσει ποτέ πριν», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους πριν επιβιβαστεί στο Air Force One στη Φλόριντα.

«Πάρα πολλά ταξίδια, παίρνει πολύ χρόνο, είναι πολύ ακριβό. Δεν συναντούσαν τον ηγέτη της χώρας. Συναντούσαν άλλους ανθρώπους, και είπα ότι απλά δεν θα το κάνουμε».

Το Ιράν αμφισβητεί τη σοβαρότητα των ΗΠΑ

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε σήμερα ότι δεν είναι σαφές εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι «πράγματι σοβαρές» στη διπλωματία, μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών στο Πακιστάν, και ενώ η Ουάσινγκτον ακύρωσε την αποστολή της αντιπροσωπείας της στη μεσολαβήτρια χώρα.

Σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα X αφότου αναχώρησε από το Ισλαμαμπάντ με το τέλος των συνομιλιών που είχε με υψηλόβαθμους Πακιστανούς αξιωματούχους, ο Ιρανός υπουργός δήλωσε ότι «παρουσίασε τη θέση του Ιράν που αφορά ένα βιώσιμο πλαίσιο για να τεθεί τέλος μόνιμα στον πόλεμο», προσθέτοντας ότι «δεν γνωρίζει ακόμη εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πράγματι σοβαρές στη διπλωματία».

Η επίσκεψη στο Πακιστάν ήταν πολύ παραγωγική, δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος έφθασε στη Μουσκάτ, την πρωτεύουσα του Ομάν, μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ δήλωσε σήμερα ότι μίλησε με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν για την εξελισσόμενη κατάσταση στην περιοχή.

«Το Πακιστάν παραμένει προσηλωμένο να υπηρετεί ως έντιμος και ειλικρινής διαμεσολαβητής και να εργάζεται ακατάπαυστα για την προώθηση της βιώσιμης ειρήνης και της διαρκούς σταθερότητας στην περιοχή», έγραψε ο Σαρίφ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X.

Με πληροφορίες από Al Jazeera, Reuters και AFP