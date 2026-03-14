Τραμπ: «Καταστρέψαμε κάθε στρατιωτικό στόχο στο "στολίδι" του Ιράν, το νησί Καργκ»

Οι ΗΠΑ προχώρησαν σε μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση, με στόχο τον ζωτικής σημασίας πετρελαϊκό κόμβο του Ιράν, τη νήσο Καργκ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε την επίθεση, στο μεγάλης στρατηγικής σημασίας νησί του Ιράν, λίγο πριν επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος για ταξίδι στη Φλόριντα το βράδυ της Παρασκευής, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social.

«Εκτελέσαμε μία από τις ισχυρότερες επιδρομές βομβαρδισμού στην ιστορία της Μέσης Ανατολής και καταστρέψαμε ολοκληρωτικά κάθε στρατιωτικό στόχο στο "στολίδι" του Ιράν, το νησί Καργκ. Έχω επιλέξει να μην καταστρέψω τις πετρελαϊκές υποδομές στο νησί.

»Ωστόσο, εάν το Ιράν ή οποιοσδήποτε άλλος κάνει οτιδήποτε για να παρεμποδίσει την ελεύθερη και ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, θα επανεξετάσω αμέσως αυτή την απόφαση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, κάλεσε επίσης το Ιράν να καταθέσει τα όπλα του και να «σώσει ό,τι έχει απομείνει από τη χώρα του, που δεν είναι και πολλά».

Ωστόσο, πριν επιβιβαστεί στο Air Force One και δημοσιεύσει την ανάρτηση για το αμερικανικό πλήγμα στο νησί Καργκ, μίλησε σε δημοσιογράφους και απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Τραμπ για Ιράν: «Έχουν αποδεκατιστεί»

Όταν ρωτήθηκε ξανά πόσο πιστεύει ότι θα διαρκέσει ο πόλεμος, απάντησε: «Δεν μπορώ να σας το πω αυτό. Δηλαδή, έχω τη δική μου ιδέα, αλλά τι καλό θα έκανε; Θα διαρκέσει όσο είναι απαραίτητο. Έχουν αποδεκατιστεί».

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει στο παρελθόν, ότι ο πόλεμος θα τελειώσει εάν το Ιράν προσφέρει άνευ όρων παράδοση. Όταν ρωτήθηκε τι σημαίνει αυτό, είπε ότι σημαίνει πως το ναυτικό τους, η αεροπορία τους και το μεγαλύτερο μέρος του στρατού τους έχουν «εξαφανιστεί».

«Σημαίνει, πολύ απλά, ότι βρισκόμαστε σε μια θέση κυριαρχίας που κανείς δεν έχει ξαναδεί. Είτε είναι σε θέση να πουν τις λέξεις είτε όχι». Ο Τραμπ ρωτήθηκε επίσης για τους στόχους του στον πόλεμο με το Ιράν σε σύγκριση με εκείνους του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ένας δημοσιογράφος ρώτησε αν οι δύο έχουν τους ίδιους στόχους. «Λοιπόν, νομίζω ότι μπορεί να είναι λίγο διαφορετικοί, υποθέτω», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.

Γιατί το νησί Kharg στο Ιράν είναι τόσο σημαντικό

Το νησί Καργκ, από το οποίο διέρχονται περίπου το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν, θεωρείται αναμφισβήτητα ο πιο ευαίσθητος οικονομικός στόχος της χώρας.

Το νησί συγκεκριμένα, βρίσκεται περίπου 22 μίλια από τις ακτές του Ιράν στον βόρειο Περσικό Κόλπο, έχει λίγους κατοίκους και από εκεί διέρχεται περίπου το 90% των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου.

Μεγάλα δεξαμενόπλοια φορτώνουν πετρέλαιο στις εγκαταστάσεις του νησιού και στη συνέχεια κατευθύνονται μέσω του Περσικού Κόλπου και των Στενών του Ορμούζ προς τις διεθνείς αγορές, συχνά με τελικό προορισμό την Κίνα, έναν από τους μεγαλύτερους αγοραστές ιρανικού πετρελαίου.

Η διακοπή της λειτουργίας του νησιού θα μπορούσε να πλήξει σοβαρά την οικονομία του Ιράν. Η κατάληψη ή η καταστροφή του Καργκ θεωρείται δύσκολη και επικίνδυνη.

Ειδικοί και πρώην στρατιωτικοί αναλυτές σημειώνουν ότι μια επίθεση θα απαιτούσε μεγάλη και διαρκή επιχείρηση, μεγαλύτερη από μια τυπική εισβολή ειδικών δυνάμεων, και ενδέχεται να αποβεί αυτοκαταστροφική.

Παράλληλα, εκτιμούσαν ότι μια επίθεση εκεί θα μπορούσε να προκαλέσει παγκόσμια αναταραχή στις αγορές πετρελαίου και σοβαρή κλιμάκωση της σύγκρουσης. Τις τελευταίες εβδομάδες υπήρχαν αναφορές ότι η Ουάσινγκτον εξέταζε ακόμη και το ενδεχόμενο κατάληψης του νησιού από ειδικές δυνάμεις.

Παράλληλα, αμερικανικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι πλοία με περίπου 2.000 πεζοναύτες κατευθύνονται προς τον Περσικό Κόλπο. Αν και το Πεντάγωνο δεν έχει επιβεβαιώσει τις πληροφορίες, μια τέτοια ανάπτυξη δυνάμεων θα μπορούσε να δώσει στις ΗΠΑ περισσότερες στρατιωτικές επιλογές στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, το Ιράν απάντησε με προειδοποίηση ότι οποιαδήποτε επίθεση στις ενεργειακές υποδομές της χώρας θα οδηγήσει σε αντίποινα.

Με πληροφορίες από BBC