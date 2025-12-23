Τραμπ κατά της δημοσιοποίησης των φακέλων Έπσταϊν: «Καταστρέφονται φήμες και υπολήψεις»

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε πρώτη φορά στη δημοσιοποίηση των φακέλων του Τζέφρι Έπσταϊν, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι άνθρωποι που τον συνάντησαν «αθώα» κινδυνεύουν να δουν τις φήμες και το κύρος τους να καταστρέφονται.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την έναρξη της δημοσιοποίησης των εγγράφων Έπσταϊν από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ την περασμένη Παρασκευή, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε τη συμπάθειά του προς στελέχη των Δημοκρατικών που βρίσκονται εκ νέου στο επίκεντρο λόγω των σχέσεών τους με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Αναφερόμενος στον Μπιλ Κλίντον, ο οποίος εμφανίζεται σε φωτογραφίες που εντοπίστηκαν στα αρχεία, ο Τραμπ δήλωσε ότι πάντα διατηρούσαν καλές σχέσεις, προσθέτοντας πως δεν του αρέσει να βλέπει τέτοιες εικόνες να δημοσιοποιούνται. Υποστήριξε επίσης ότι η πίεση για τη δημοσιοποίηση των αρχείων προέρχεται κυρίως από τους Δημοκρατικούς, αλλά και από «μερικούς κακούς Ρεπουμπλικάνους».



Ο Τραμπ, ο οποίος είχε στο παρελθόν σχέσεις με τον Έπσταϊν και για μεγάλο χρονικό διάστημα αντιστεκόταν στη δημοσιοποίηση των φακέλων του, υποστήριξε πως η δημοσιοποίηση φωτογραφιών ανθρώπων που απλώς βρέθηκαν απλά στον ίδιο χώρο μαζί του, αδικεί πρόσωπα με κύρος, όπως τραπεζίτες, νομικούς και ακαδημαϊκούς.

Ο πρόεδρος ανέφερε ως παράδειγμα τον Λάρι Σάμερς, καθηγητή του Χάρβαρντ και πρώην υπουργό Οικονομικών, ο οποίος είχε ανακοινώσει ότι αποσύρεται από τη δημόσια ζωή μετά τη δημοσιοποίηση επικοινωνιών του με τον Έπσταϊν.

Παράλληλα, ο Τραμπ χαρακτήρισε εκ νέου τους φακέλους «αντιπερισπασμό», υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιούνται για να αποσπαστεί η προσοχή από τις επιτυχίες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Δήλωσε μάλιστα πως αιφνιδιάστηκε από το γεγονός ότι το θέμα επανέρχεται, θεωρώντας το «λήξαν».

Ωστόσο, η υπόθεση απέχει πολύ από το να κλείσει. Ο νόμος για τη Διαφάνεια των Φακέλων Έπσταϊν, που είχε ψηφιστεί σχεδόν ομόφωνα από το Κογκρέσο και είχε υπογραφεί από τον ίδιο τον Τραμπ, προβλέπει την πλήρη δημοσιοποίηση των αρχείων και μέχρι στιγμής, έχει δοθεί στη δημοσιότητα μόνο ένα μέρος τους.

Με πληροφορίες από Guardian