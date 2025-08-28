Τραμπ κατά Σόρος: Τον κατηγορεί για εκβιασμό, διαφθορά και «υποστήριξη βίαιων διαδηλώσεων»

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε να απαγγελθούν κατηγορίες για εκβιασμό και διαφθορά εις βάρος του δισεκατομμυριούχου δωρητή των Δημοκρατικών, Τζορτζ Σόρος, κατηγορώντας τον ότι στηρίζει «βίαιες διαδηλώσεις» σε όλη τη χώρα.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο 95χρονος Σόρος και ο γιος του, Άλεξ Σόρος, που ηγείται του φιλανθρωπικού ιδρύματος της οικογένειας, «πρέπει να κατηγορηθούν βάσει του RICO» – νόμου που χρησιμοποιείται συνήθως για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

«Δεν θα αφήσουμε αυτούς τους τρελούς να διαλύσουν την Αμερική, στερώντας της το δικαίωμα να “αναπνεύσει” και να είναι ελεύθερη», έγραψε ο Τραμπ. «Ο Σόρος και η ομάδα των ψυχοπαθών του έχουν προκαλέσει τεράστια ζημιά στη χώρα μας. Προσέξτε, σας παρακολουθούμε!» πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις αυτές ήρθαν μετά από δημοσιεύματα συντηρητικών ΜΜΕ, τα οποία ισχυρίζονται ότι το ίδρυμα Open Society Foundations (OSF), μέσω του οποίου ο Σόρος χρηματοδοτεί προοδευτικές δράσεις, στηρίζει διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης Τραμπ.

Εκπρόσωπος του OSF αντέδρασε έντονα:

«Οι κατηγορίες είναι ψευδείς και συκοφαντικές. Δεν χρηματοδοτούμε βίαιες διαμαρτυρίες. Η αποστολή μας είναι η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας σε όλο τον κόσμο».

Η νέα επίθεση στον Σόρος, επιζών του Ολοκαυτώματος και συχνός στόχος της αμερικανικής ακροδεξιάς, εντάσσεται στη στρατηγική Τραμπ να απειλεί πολιτικούς αντιπάλους με νομικές διώξεις. Τους τελευταίους μήνες έχει απειλήσει με φυλάκιση την Καμάλα Χάρις, έχει μιλήσει για έρευνα εναντίον του Τζο Μπάιντεν και έχει αφήσει αιχμές για τον Κρις Κρίστι.

Μάλιστα, την περασμένη εβδομάδα, το FBI έκανε έρευνα στο σπίτι του πρώην συμβούλου εθνικής ασφάλειας Τζον Μπόλτον, σφοδρού επικριτή της εξωτερικής πολιτικής του Τραμπ.

Ο Σόρος και η οικογένειά του υπήρξαν από τους μεγαλύτερους δωρητές της εκστρατείας της Χάρις το 2024, δαπανώντας πάνω από 85 εκατ. δολάρια. Ο Τραμπ δεν έχανε ευκαιρία να τον στοχοποιεί ακόμα και στη δίκη του στη Νέα Υόρκη, κατηγορώντας τον ότι στήριξε τον εισαγγελέα Άλβιν Μπραγκ.

Ε ironiα, ο ίδιος ο Τραμπ αντιμετώπισε κατηγορίες βάσει του RICO στην Τζόρτζια για τις προσπάθειές του να ανατρέψει το εκλογικό αποτέλεσμα του 2020.

Η τελευταία του ανάρτηση βρήκε μάλιστα υποστηρικτή τον Έλον Μασκ, που έγραψε ότι «ήρθε η ώρα να ληφθούν μέτρα κατά του Σόρος».

Με πληροφορίες από Financial Times