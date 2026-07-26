Τραμπ κατά Λεμπρόν Τζέιμς: Ίσως είναι ρατσιστής, επιλέγω Μάικλ Τζόρνταν που είναι φίλος μου

Μία ακόμη αιχμηρή τοποθέτηση με αποδέκτη τον ΛεΜπρόν Τζέιμς έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναζωπυρώνοντας τη μακροχρόνια κόντρα τους.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Αμερικανός πρόεδρος όχι μόνο πήρε θέση στη διαχρονική συζήτηση για τον κορυφαίο μπασκετμπολίστα όλων των εποχών, αλλά καταφέρθηκε και εναντίον του σούπερ σταρ του NBA.

Η ερώτηση προήλθε από δημοσιογράφο του Fox News, ο οποίος ζήτησε από τον Τραμπ να επιλέξει ανάμεσα στον Μάικλ Τζόρνταν και τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, με αφορμή τη νέα σελίδα στην καριέρα του 41χρονου πλέον ΛεΜπρόν, ο οποίος «μετακόμισε» στους Φιλαδέλφεια Σίξερς (76ερς) έπειτα από την πολυετή παρουσία του στους Λος Άντζελες Λέικερς.

Ο Τραμπ δεν έκρυψε την προτίμησή του στον θρύλο των Σικάγο Μπουλς. «Ο Μάικλ Τζόρνταν είναι φίλος μου. Παίζουμε μαζί γκολφ. Είναι εξαιρετικός άνθρωπος», είπε αρχικά και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Νομίζω ότι ο ΛεΜπρόν ίσως είναι ρατσιστής. Ή ίσως απλώς δεν του αρέσει ο Τραμπ. Δεν ξέρω. Εμένα μου αρέσουν όσοι με συμπαθούν, οπότε διαλέγω χωρίς δεύτερη σκέψη τον Μάικλ Τζόρνταν».

Η χρόνια αντιπαράθεση Λεμπρόν Τζέιμς και Ντόναλντ Τραμπ

Η αντιπαράθεση ανάμεσα σε ΛεΜπρόν Τζέιμς και Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι καινούργια.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έχει επανειλημμένα ασκήσει δημόσια κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ στις τρεις τελευταίες προεδρικές εκλογές στήριξε ανοιχτά τους πολιτικούς του αντιπάλους: τη Χίλαρι Κλίντον το 2016, τον Τζο Μπάιντεν το 2020 και την Κάμαλα Χάρις το 2024.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά επεισόδια της κόντρας τους σημειώθηκε το 2017, όταν ο Τραμπ απέσυρε την πρόσκληση προς τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς για επίσκεψη στον Λευκό Οίκο, μετά τη δήλωση του Στεφ Κάρι ότι δεν επρόκειτο να παραστεί. Τότε ο ΛεΜπρόν είχε υπερασπιστεί δημόσια τον Κάρι, εξαπολύοντας σκληρή κριτική κατά του Αμερικανού προέδρου.

Η συζήτηση για τον κορυφαίο παίκτη στην ιστορία του NBA παραμένει ανοιχτή. Ο 63χρονος Μάικλ Τζόρνταν κατέκτησε έξι πρωταθλήματα με τους Σικάγο Μπουλς και αναδείχθηκε πέντε φορές πολυτιμότερος παίκτης (MVP) της λίγκας.

Από την άλλη, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έχει τέσσερις τίτλους NBA και ισάριθμα βραβεία MVP, ενώ έχει γράψει ιστορία ως ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών και ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ.

Παρά τις διαφωνίες τους εκτός παρκέ, οι δύο θεωρούνται από τη συντριπτική πλειονότητα των φιλάθλων και των ειδικών ανάμεσα στους κορυφαίους αθλητές που πέρασαν ποτέ από το NBA.

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