Τραμπ: «Κανείς δεν μου λέει τι να πουλάμε» - Έμμεση απάντηση στον Νετανιάχου για τα F-35 που ζητά η Τουρκία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, άφησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ανοιχτό το ενδεχόμενο να εγκρίνει την πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, μετά τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, δηλώνοντας ότι θα το εξέταζε «σίγουρα».

Η προοπτική αυτή έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στο Ισραήλ, καθώς σήμερα είναι η μοναδική χώρα στη Μέση Ανατολή που διαθέτει F-35, αεροσκάφη με τεχνολογία stealth, η οποία τα καθιστά εξαιρετικά δύσκολα στον εντοπισμό από τα εχθρικά ραντάρ.

Ντόναλντ Τραμπ: «Ο Ερντογάν είναι φίλος μου»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει εκφράσει την αντίθεσή του σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, υποστηρίζοντας ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία θα «κατέστρεφε την ισορροπία ισχύος στη Μέση Ανατολή». Παράλληλα, έχει εξαπολύσει σφοδρή κριτική κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος αποτελεί έναν από τους πιο έντονους επικριτές του Ισραήλ για τον πόλεμο στη Γάζα και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Συρία.

Ερωτηθείς σήμερα για τις ισραηλινές αντιρρήσεις, ο Τραμπ έστειλε το δικό του μήνυμα, δηλώνοντας ότι «ο Ερντογάν είναι φίλος μου και κανείς δεν μας λέει τι πρέπει να πουλάμε ή τι δεν πρέπει να πουλάμε στις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας».

Παρά τη θετική στάση που έχει εκφράσει ο Αμερικανός πρόεδρος, η πιθανή πώληση των F-35 στην Άγκυρα παραμένει μια σύνθετη υπόθεση, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά νομικά και πολιτικά εμπόδια που θα πρέπει να ξεπεραστούν πριν προχωρήσει οποιαδήποτε συμφωνία.

Με πληροφορίες από Financial Times

