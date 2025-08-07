Τραμπ: «Καλή πιθανότητα» για συνάντηση με Πούτιν και Ζελένσκι «σύντομα»

πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης ότι υπάρχει «μεγάλη πιθανότητα» να συναντηθεί σύντομα τόσο με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν όσο και με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χωρίς να προσδιορίσει πού ή πότε θα πραγματοποιηθούν οι συναντήσεις.

Παρότι απέφυγε να μιλήσει ευθέως για την πιθανότητα ειρηνευτικής συμφωνίας, ο Τραμπ έκανε λόγο για σημαντική πρόοδο στις συνομιλίες ανάμεσα στον ειδικό απεσταλμένο του, Στιβ Γουίτκοφ, και τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο Κρεμλίνο.

Στο τραπέζι τριμερής συνάντηση Τραμπ - Πούτιν - Ζελένσκι

Σύμφωνα με πληροφορίες των New York Times και του CNN, ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Πούτιν ήδη από την επόμενη εβδομάδα, ενώ στη συνέχεια επιδιώκει τριμερή σύνοδο κορυφής με τους δύο ηγέτες. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσαν ότι διεξάγονται επαφές, αλλά προειδοποίησαν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά εμπόδια στην επίτευξη μιας εκεχειρίας.

«Δεν υπήρξε ακόμη κάποια συγκεκριμένη πρόοδος που να οδηγεί σε συζήτηση για συνάντηση, αλλά εργαζόμαστε σε αυτό εδώ και καιρό», ανέφερε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε: «Ας ελπίσουμε ότι αν τα πράγματα συνεχίσουν να προχωρούν, θα παρουσιαστεί μια ευκαιρία για τον πρόεδρο να συναντηθεί τόσο με τον Πούτιν όσο και με τον Ζελένσκι, ελπίζουμε στο εγγύς μέλλον. Όμως προφανώς πρέπει να συμβούν πολλά πριν από αυτό».

Ο Ρούμπιο υπογράμμισε πως εξακολουθούν να υφίστανται «πολλά εμπόδια», κυρίως σε ό,τι αφορά τις εδαφικές διεκδικήσεις της Ρωσίας, και δεν υπάρχει ακόμη συγκεκριμένη πρόταση για κατάπαυση του πυρός. «Έχουμε μια καλύτερη κατανόηση των όρων υπό τους οποίους η Ρωσία θα ήταν πρόθυμη να τερματίσει τον πόλεμο. Τώρα πρέπει να συγκριθούν με όσα είναι διατεθειμένη να αποδεχτεί η Ουκρανία».

Τηλεφώνημα Τραμπ - Ζελένσκι

Το βράδυ της Τετάρτης, ο Τραμπ τηλεφώνησε στον Ζελένσκι, ο οποίος επέστρεφε στο Κίεβο από επίσκεψη στα βορειοανατολικά μέτωπα. «Η κοινή μας θέση είναι πολύ σαφής: ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει και πρέπει να έχει δίκαιο τέλος», έγραψε αργότερα ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Συζητήσαμε όσα ειπώθηκαν στη Μόσχα. Η Ουκρανία πρέπει να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία της. Όλοι χρειαζόμαστε μια μακροχρόνια και αξιόπιστη ειρήνη».

Σύμφωνα με τον Τραμπ, «σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος» κατά τη συνάντηση του Στιβ Γουίτκοφ με τον Πούτιν. «Όλοι συμφωνούν ότι αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει και θα εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες», ανέφερε σε ανάρτησή του. Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου εθεάθη να περπατά σε πάρκο της Μόσχας μαζί με τον Κιρίλ Ντμιτρίεφ, υψηλόβαθμο διαπραγματευτή του Κρεμλίνου, και αποχώρησε από τη ρωσική πρωτεύουσα το ίδιο βράδυ.

Η ρωσική προεδρία χαρακτήρισε «χρήσιμες και εποικοδομητικές» τις συνομιλίες. Ήταν το πέμπτο ταξίδι του Γουίτκοφ στη Μόσχα, αλλά το πρώτο αφότου ο Τραμπ υιοθέτησε πιο σκληρή γραμμή απέναντι στη Ρωσία, μειώνοντας την προηγούμενη προθεσμία 50 ημερών που είχε δώσει στον Πούτιν.

Τραμπ: Απειλές για νέες κυρώσεις και πυρηνική αποτροπή

Ο Τραμπ είχε θέσει προθεσμία μέχρι την Παρασκευή για την επίτευξη συμφωνίας, απειλώντας με νέες κυρώσεις. Την Τετάρτη εξέδωσε εκτελεστικό διάταγμα που επιβάλλει επιπλέον δασμούς 25% στα ινδικά προϊόντα, επικαλούμενος τις συνεχιζόμενες εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας απάντησε ότι είναι «εξαιρετικά ατυχές» το γεγονός ότι οι ΗΠΑ επιλέγουν να στοχοποιήσουν τη χώρα για πρακτικές που ακολουθούν και άλλες κυβερνήσεις. Αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ προειδοποίησε ότι περαιτέρω κυρώσεις και δευτερεύοντες δασμοί αναμένονται εντός της εβδομάδας.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης, χθες Τετάρτη, πως ενδέχεται να ανακοινώσει σύντομα νέους τελωνειακούς δασμούς στην Κίνα, παρόμοιους με τους επιπρόσθετους δασμούς 25% που ανήγγειλε νωρίτερα πως θα επιβληθούν στην Ινδία, εξαιτίας των αγορών πετρελαίου από τη Ρωσία, ανάλογα με την πορεία της κατάστασης.

«Θα μπορούσε να γίνει», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους, αφού είπε πως αναμένει πως θα ανακοινώσει περισσότερες δευτερογενείς κυρώσεις με σκοπό να ασκηθεί πίεση στη Μόσχα για να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας. «Μπορεί να γίνει (...) Δεν μπορώ να σας πω ακόμα», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Το κάναμε με την Ινδία. Πιθανόν θα το κάνουμε με μια-δυο χώρες ακόμη. Μια από αυτές θα μπορούσε να είναι η Κίνα».

Πόλεμος στην Ουκρανία: Προτάσεις για παύση επιθέσεων - Συνεχείς οι επιχειρήσεις

Αν και δεν υπάρχει ακόμη πρόταση για πλήρη εκεχειρία, υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες αναφορές ότι το Κρεμλίνο εξετάζει την προσωρινή παύση επιθέσεων μεγάλης εμβέλειας, ενδεχομένως ως χειρονομία καλής θέλησης προς τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ και η ουκρανική κυβέρνηση ζητούν πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός για την έναρξη διαπραγματεύσεων, αλλά ακόμη και μια περιορισμένη παύση θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ανάσα.

Την ίδια στιγμή, η Ουκρανία εξακολουθεί να πλήττει ρωσικές στρατιωτικές και ενεργειακές υποδομές με drones μεγάλου βεληνεκούς, ενώ η Ρωσία συνεχίζει σχεδόν καθημερινά τις επιθέσεις με πυραύλους και drones. Σύμφωνα με ουκρανικά στοιχεία, από τον Μάιο έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 72 άμαχοι στο Κίεβο, με τις ρωσικές δυνάμεις να στέλνουν έως και 500 καμικάζι drones σε μία νύχτα.

Ο Κιθ Κέλογκ, απεσταλμένος του Τραμπ για την Ουκρανία, αναμένεται να επισκεφθεί το Κίεβο τις επόμενες ημέρες, χωρίς να έχει οριστεί ακόμη ημερομηνία. Η αποστολή του θεωρείται κρίσιμη ενόψει ενδεχόμενης συνόδου κορυφής.

Με πληροφορίες από Guardian, ΑΠΕ - ΜΠΕ



