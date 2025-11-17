Τραμπ: Καλεί τους Ρεπουμπλικανούς να ψηφίσουν υπέρ της δημοσιοποίησης των φακέλων Έπσταϊν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έκανε στροφή 180 μοιρών στο θέμα των εγγράφων της υπόθεσης του Τζέφρι Έπσταϊν, καλώντας τους Ρεπουμπλικανούς στη Βουλή να υπερψηφίσουν τη δημοσιοποίηση των αρχείων του υπουργείου Δικαιοσύνης. Η κίνηση έρχεται μετά από εβδομάδες αντιπαράθεσης στο Κογκρέσο και έντονη φημολογία γύρω από το αν ο ίδιος είχε οποιαδήποτε σχέση με τον καταδικασμένο παιδόφιλο χρηματιστή.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι «οι Ρεπουμπλικανοί πρέπει να ψηφίσουν υπέρ της δημοσιοποίησης, επειδή δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε», χαρακτηρίζοντας τις υπόνοιες περί εμπλοκής του «Δημοκρατικό κατασκεύασμα από την Ακρα Αριστερά».

Η μεταστροφή του έρχεται λίγες ώρες μετά τη δήλωση του προέδρου της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, ότι η ψήφος θα «βοηθήσει να τερματιστούν οι θεωρίες» περί οποιασδήποτε σύνδεσης του Τραμπ με την κακοποίηση ανήλικων κοριτσιών από τον Έπσταϊν. Παρότι ο Τραμπ και ο Έπσταϊν είχαν φωτογραφηθεί μαζί πριν δεκαετίες, ο πρόεδρος επιμένει ότι είχαν διακόψει κάθε σχέση πριν από τις καταδίκες του χρηματιστή.

Πρόσφατα email που δόθηκαν στη δημοσιότητα από επιτροπή της Βουλής αποκάλυψαν ότι ο Έπσταϊν πίστευε πως ο Τραμπ «ήξερε για τα κορίτσια» — χωρίς να διευκρινίζεται τι εννοούσε. Ο Τραμπ αντέδρασε κατηγορώντας τους Δημοκρατικούς για σπίλωση και ζήτησε από το υπουργείο Δικαιοσύνης να ερευνήσει στελέχη του κόμματος για πιθανές διασυνδέσεις τους με τον Έπσταϊν.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ρήγμα και εντός των Ρεπουμπλικανών. Πολλοί υποστηρικτές του Τραμπ θεωρούν ότι η κυβέρνηση αποκρύπτει κρίσιμα στοιχεία για τις διασυνδέσεις του Έπσταϊν με ισχυρά δημόσια πρόσωπα. Ο Τραμπ μάλιστα απέσυρε την υποστήριξή του από τη Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, παρά την έως τώρα αφοσίωσή της, μετά τις επικρίσεις της για τον χειρισμό της υπόθεσης.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Ρο Κάνα, που συνυπογράφει την πρόταση αποδέσμευσης των φακέλων, εκτίμησε ότι πάνω από 40 Ρεπουμπλικανοί θα ψηφίσουν υπέρ. Οι Ρεπουμπλικανοί διαθέτουν 219 έδρες έναντι 214 των Δημοκρατικών, κάτι που σημαίνει ότι η ψηφοφορία αναμένεται να είναι οριακή αλλά κρίσιμη.

Η υπόθεση Έπσταϊν και τα ερωτήματα για το ποιους ισχυρούς είχε στη σφαίρα επιρροής του εξακολουθεί να ταλανίζει την Ουάσιγκτον έξι χρόνια μετά τον θάνατό του σε ομοσπονδιακή φυλακή το 2019. Οι πιέσεις για πλήρη διαφάνεια φαίνεται τώρα να φέρνουν τον Τραμπ στη σπάνια θέση να στηρίζει μια διαδικασία που για εβδομάδες χαρακτήριζε «συκοφαντική».

