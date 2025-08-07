Τραμπ και Πούτιν συμφώνησαν να συναντηθούν «τις επόμενες ημέρες» - Βρέθηκε ο τόπος συνάντησής τους

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων IFAX, επικαλούμενο τον σύμβουλο του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ, έχει επιτευχθεί συμφωνία για συνάντηση μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ τις προσεχείς ημέρες.

Ο αξιωματούχος φέρεται να δήλωσε ότι όλες οι πλευρές έχουν ήδη ξεκινήσει να εργάζονται στις λεπτομέρειες. Ο τόπος της συνάντησης έχει επίσης συμφωνηθεί και θα ανακοινωθεί αργότερα.

Σύμφωνα με την πλήρη δήλωση του αξιωματούχου του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, είναι απίθανο να συμμετάσχει ο Ζελένσκι. Στο πλήρες κείμενο, είναι σαφές ότι το Κρεμλίνο φαίνεται να έχει αποστασιοποιηθεί από την πιθανότητα μιας τριμερούς συνάντησης με τη συμμετοχή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι (η οποία ήταν μία από τις προϋποθέσεις του Τραμπ για τη συνάντηση με τον Πούτιν).

Ο Ουσάκοφ λέει ότι μια τέτοια συνάντηση με τη συμμετοχή του Ζελένσκι δεν «συζητήθηκε συγκεκριμένα» χθες από τον Πούτιν και τον απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ. Επίσης, λέει με περιφρονητικό τόνο ότι ο Γουίτκοφ «απλώς ανέφερε» την πιθανότητα.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης ότι υπάρχει «μεγάλη πιθανότητα» να συναντηθεί σύντομα τόσο με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν όσο και με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χωρίς να προσδιορίσει πού ή πότε θα πραγματοποιηθούν οι συναντήσεις.

Παρότι απέφυγε να μιλήσει ευθέως για την πιθανότητα ειρηνευτικής συμφωνίας, ο Τραμπ έκανε λόγο για σημαντική πρόοδο στις συνομιλίες ανάμεσα στον ειδικό απεσταλμένο του, Στιβ Γουίτκοφ, και τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο Κρεμλίνο.

Στο τραπέζι τριμερής συνάντηση Τραμπ - Πούτιν - Ζελένσκι

Σύμφωνα με πληροφορίες των New York Times και του CNN, ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Πούτιν ήδη από την επόμενη εβδομάδα, ενώ στη συνέχεια επιδιώκει τριμερή σύνοδο κορυφής με τους δύο ηγέτες. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσαν ότι διεξάγονται επαφές, αλλά προειδοποίησαν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά εμπόδια στην επίτευξη μιας εκεχειρίας.

«Δεν υπήρξε ακόμη κάποια συγκεκριμένη πρόοδος που να οδηγεί σε συζήτηση για συνάντηση, αλλά εργαζόμαστε σε αυτό εδώ και καιρό», ανέφερε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε: «Ας ελπίσουμε ότι αν τα πράγματα συνεχίσουν να προχωρούν, θα παρουσιαστεί μια ευκαιρία για τον πρόεδρο να συναντηθεί τόσο με τον Πούτιν όσο και με τον Ζελένσκι, ελπίζουμε στο εγγύς μέλλον. Όμως προφανώς πρέπει να συμβούν πολλά πριν από αυτό».