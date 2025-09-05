Τραμπ και Πούτιν σε ίδιο μήκος κύματος: Η Ευρώπη ευθύνεται για το «πάγωμα» της ειρηνευτικής διαδικασίας για την Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν φαίνεται να συντονίζονται ξανά. Οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ρωσίας έχουν στρέψει την προσοχή τους στην Ευρώπη, την ώρα που οι προσπάθειες για ειρήνη στην Ουκρανία παραμένουν στάσιμες, τρεις εβδομάδες μετά τη θεαματική αλλά αναποτελεσματική συνάντησή τους στην Αλάσκα.

Ο Τραμπ, σε τηλεδιάσκεψη με Ευρωπαίους ηγέτες την Πέμπτη, κάλεσε την Ευρώπη να «κάνει περισσότερα» – αν και η μοναδική διπλωματική κινητικότητα για τον πόλεμο έρχεται από τους ίδιους τους Ευρωπαίους, που αναζητούν τρόπους να εξασφαλίσουν την ασφάλεια της Ουκρανίας μετά από μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία.

Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι σκοπεύει να μιλήσει ξανά με τον Πούτιν για να καταλάβει «τι ακριβώς πρόκειται να κάνουμε». Όταν ρωτήθηκε αν θα επιβάλει αυστηρές κυρώσεις στη Ρωσία σε περίπτωση που ο Πούτιν συνεχίσει να καθυστερεί τη διαδικασία, απάντησε αόριστα: «Αν είμαστε δυσαρεστημένοι, θα δείτε τι θα συμβεί».

Μίλησε επίσης με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες. Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι συζητήθηκε η οικονομική πίεση προς τη Ρωσία και η αποστέρηση εσόδων για τη “μηχανή πολέμου” της.

Ωστόσο, οι ΗΠΑ επέλεξαν να επιρρίψουν τις ευθύνες κυρίως στην Ευρώπη. Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε: «Ο πρόεδρος τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, το οποίο χρηματοδοτεί τον πόλεμο. Η Ρωσία έλαβε 1,1 δισ. ευρώ από πωλήσεις καυσίμων προς την Ε.Ε. σε έναν χρόνο».

Ο Τραμπ επίσης κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να επιβάλουν κυρώσεις στην Κίνα για τη στήριξη της Μόσχας — παρόλο που ο ίδιος δεν έχει λάβει αντίστοιχα μέτρα κατά του Πεκίνου.

Στο μεταξύ, ο Πούτιν εντείνει την κλασική του τακτική: τη διάσπαση της ενότητας του ΝΑΤΟ. Στην Κίνα, συναντήθηκε με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίκο και κατηγόρησε την Ευρώπη για «υστερία» σχετικά με τις υποψίες επίθεσης από τη Ρωσία. Την ίδια στιγμή, το αεροσκάφος της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υπέστη παρεμβολές GPS, για τις οποίες κατηγορείται η Ρωσία.

Η Μόσχα, παράλληλα, χαρακτήρισε «απαράδεκτη» οποιαδήποτε ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία μετά από μια πιθανή συμφωνία. Αυτό στοχεύει να υπονομεύσει τις ευρωπαϊκές προσπάθειες για μια "δύναμη εγγυήσεων ασφαλείας".

Ωστόσο, υπήρξε και μια νότα αισιοδοξίας: ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι 26 χώρες δεσμεύονται για συμμετοχή σε μια μελλοντική ειρηνευτική αποστολή στην Ουκρανία, εφόσον υπογραφεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Ζήτησε επίσης έναν «αμερικανικό μηχανισμό ασφαλείας» ως μέρος των εγγυήσεων.

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ δείχνει να ενοχλείται όλο και περισσότερο από το τέλμα στις συνομιλίες. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη παρουσιάσει κάποια ουσιαστική πρόταση για να σπάσει το αδιέξοδο.

