Τραμπ και Μελάνια θα συναντηθούν με τους στρατιωτικούς που συνέλαβαν τον Μαδούρο

Ο Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του, Μελάνια Τραμπ, θα συναντηθούν σήμερα με στρατιωτικούς οι οποίοι συμμετείχαν στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στη βάση Φορτ Μπραγκ, στη Βόρεια Καρολίνα, παρουσία στρατιωτικών των ειδικών δυνάμεων και των οικογενειών τους.

Όσες φορές έχει αναφερθεί στην επιχείρηση της σύλληψης του προέδρου της Βενεζουέλας, ο οποίος σήμερα είναι φυλακισμένος στις ΗΠΑ, όπως και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες, ο Τραμπ την περιγράφει ως «μια από τις λαμπρές, ταχείες, θανάσιμες στρατιωτικές επιχειρήσεις που έγιναν ποτέ».

«Μπήκαμε σε μια πολύ μεγάλη κι ισχυρή στρατιωτική βάση με μια ομάδα πατριωτών απίστευτα ικανών, που αγαπούν τη χώρα μας», τόνισε.

Στις συνεντεύξεις του αναφέρεται στη χρήση ενός νέου, μυστηριώδους όπλου, στο οποίο αναφέρθηκε με τον νεολογισμό «Discombobulator»--από το ρήμα discombobulate, το οποίο σημαίνει στα αγγλικά «αποπροσανατολίζω», «προκαλώ αναστάτωση», «καταστρέφω» (π.χ. σχέδια). Εκτιμάται ότι πρόκειται για σύστημα που επιτρέπει να απενεργοποιούνται ή να εξουδετερώνονται ηλεκτρονικά στα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αντιπάλων.

«Μπήκαμε, πάταγαν κουμπιά (σ.σ. για να εκτοξεύσουν πυραύλους αντιαεροπορικής άμυνας) και δεν δούλευε τίποτα. Καμιά από τις συσκευές τους δεν δούλευε, να τι έγινε», είπε την περασμένη εβδομάδα στο NBC News, διαβεβαιώνοντας πως ήταν ο ίδιος που επέλεξε το όνομα του όπλου.

«Δεν μου επιτρέπεται να μιλήσω. Αλλά αφήστε με απλά να σας πω, ξέρετε τι έγινε; Καμιά από τις συσκευές τους (σ.σ. τα οπλικά συστήματά τους, ρωσικής και κινεζικής κατασκευής) δεν δούλευε, αυτό έγινε», δεν μπόρεσαν να εκτοξεύσουν «ούτε έναν πύραυλο», επέμεινε σε άλλη συνέντευξή του, στη New York Post.

