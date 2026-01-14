Τραμπ και Μαμντάνι ανταλλάσσουν μηνύματα, σύμφωνα με το Axios

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Axios αποκαλύπτει πως το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει ανοίξει ένας δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι.

Σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες και μίλησαν στο Axios, ο Τραμπ και ο Μαμντάνι έχουν ανταλλάξει γραπτά μηνύματα τους περασμένους μήνες, γεγονός που αποκαλύπτει ότι η μεταξύ τους επικοινωνία είναι πιο εκτεταμένη απ’ ό,τι ήταν μέχρι τώρα γνωστό.

Η αποκάλυψη έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς πρόκειται για μια σχέση που, τουλάχιστον δημόσια, φαινόταν αδιανόητη: ο Μαμντάνι είναι δημοκρατικός σοσιαλιστής, ενώ στο παρελθόν ο Τραμπ τον είχε χαρακτηρίσει ως «κομμουνιστή».

Παρά τις έντονες πολιτικές και ιδεολογικές διαφορές, το παρασκήνιο δείχνει ότι Τραμπ και Μαμντάνι επικοινωνουν ανοιχτά, κάτι που δεν είχε αποτυπωθεί μέχρι σήμερα στη δημόσια εικόνα της σχέσης τους.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μαμντάνι είχε φωτογραφηθεί με τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο τον περασμένο Νοέμβριο, λίγο μετά την εκλογή του στη δημαρχία της Νέας Υόρκης - μια εικόνα που τότε είχε θεωρηθεί περισσότερο εθιμοτυπική. Το ρεπορτάζ του Axios, ωστόσο, δείχνει ότι η επικοινωνία τους δεν σταμάτησε εκεί.

Με πληροφορίες από Axios