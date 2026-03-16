Τραμπ: «Ήξερα για τα Στενά του Ορμούζ, όπως και ότι ο Μπιν Λάντεν θα επιτίθετο στους Δίδυμους Πύργους»

Η στρατιωτική εκστρατεία εναντίον του Ιράν συνεχίστηκε «με πλήρη ισχύ» τις τελευταίες ημέρες, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου σήμερα, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσινγκτον έχει πλήξει περισσότερους από 7.000 στόχους σε όλη την Ισλαμική Δημοκρατία.

Όπως είπε, έχουν πληγεί κυρίως εμπορικοί και στρατιωτικοί στόχοι. Μόνο σήμερα βομβαρδίστηκαν τρεις μονάδες κατασκευής πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Στα Στενά του Ορμούζ οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν 30 ναρκοθέτιδες, ωστόσο ο Τραμπ δήλωσε ότι «δεν είναι σίγουρος» αν έχουν ποντιστεί νάρκες στην περιοχή του Κόλπου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε την έκκλησή του σε «άλλες χώρες» να βοηθήσουν να ξαναρχίσει η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, λέγοντας ότι κάποιες του απάντησαν θετικά, άλλες όμως δεν έδειξαν τον ίδιο ενθουσιασμό.

«Ήξερα για τα Στενά... όπως και για τον Μπιν Λάντεν»

Στη συνέχεια της συνέντευξης Τύπου, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ξανά ότι στο βιβλίο του, με τίτλο «The America We Deserve» που κυκλοφόρησε το 2000, πριν τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, προειδοποιούσε για τον Οσάμα μπιν Λάντεν.

Μετά τα σχόλιά του για τα Στενά του Ορμούζ, πρόσθεσε:

«Απλώς θέλω τα ψεύτικα μέσα ενημέρωσης και όλοι οι υπόλοιποι να θυμούνται ότι αυτό ειπώθηκε. Ήμουν έντονα επικριτικός για την προστασία άλλων χωρών, επειδή ξέρω ότι εμείς θα τις προστατεύσουμε. Και αν ποτέ χρειαζόμασταν βοήθεια, αυτές δεν θα είναι εκεί για εμάς.

Το ήξερα αυτό εδώ και καιρό, όπως ήξερα και για τα Στενά, ότι θα γίνουν όπλο - κάτι που το είχα προβλέψει πριν πολύ καιρό. Προέβλεψα όλα αυτά τα γεγονότα. Προέβλεψα ότι ο Οσάμα μπιν Λάντεν θα επιτίθετο στους Δίδυμους Πύργους. Έκανα αυτή την πρόβλεψη έναν χρόνο πριν συμβεί.»

Ωστόσο, το βιβλίο του Τραμπ του 2000 δεν περιείχε καμία προειδοποίηση για τον μπιν Λάντεν, και ο ισχυρισμός του έχει επανειλημμένα διαψευστεί από ειδησεογραφικά μέσα όλα αυτά τα χρόνια κάθε φορά που επανέφερε την ιστορία.

«Δεν ξέρουμε εάν είναι νεκρός ή όχι»

Σχετικά με τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο Τραμπ δήλωσε ότι έχει ακούσει πως ο Χαμενεΐ φέρεται να έχει «παραμορφωθεί» λόγω της αμερικανο-ισραηλινής επίθεσης στις 28 Φεβρουαρίου, ή ίσως να έχει χάσει ένα πόδι.

«Δεν ξέρουμε αν είναι νεκρός ή όχι. Κανείς δεν τον έχει δει, κάτι που είναι ασυνήθιστο», πρόσθεσε.

Ανέφερε επίσης πως δεν γνωρίζει ποιος μιλά εκ μέρους του Ιράν, δηλώνοντας πως «δεν γνωρίζουμε τους ηγέτες τους».