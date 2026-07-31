Τραμπ: Το Ισραήλ είναι «πολύ ικανοποιημένο» από τη συμφωνία με τη Χαμάς

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το «Συμβούλιο Ειρήνης» κατέληξε σε συμφωνία για τον «πλήρη αφοπλισμό» της Χαμάς και των υπόλοιπων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι το Ισραήλ είναι «πολύ ικανοποιημένο» από τη συμφωνία που επιτεύχθηκε για τον αφοπλισμό της παλαιστινιακής οργάνωσης στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε δηλώσεις που έκανε έξω από την προεδρική εξοχική κατοικία στο Καμπ Ντέιβιντ, ο Τραμπ ανέφερε: «Έχουμε μια συμφωνία με το Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι πολύ ικανοποιημένο. Το Ισραήλ μάς βοήθησε και υπήρξε πολύ συνεργάσιμο από αυτή την άποψη».

Η Χαμάς έχει αποδεχθεί το σχέδιο

Λίγο μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για τη συμφωνία, ανώτερο στέλεχος της Χαμάς φέρεται να δήλωσε στο BBC ότι η οργάνωση έχει αποδεχθεί το σχέδιο για τον πλήρη αφοπλισμό στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, το Ισραήλ θα αποσύρει τις δυνάμεις του από τη Γάζα «μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός», χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία «ένα κρίσιμο βήμα, ώστε η Γάζα να κυβερνηθεί επιτέλους από μια νέα παλαιστινιακή κυβέρνηση».

Η δεύτερη φάση του σχεδίου εκεχειρίας για τη Γάζα, το οποίο έχει διαμεσολαβήσει η Ουάσινγκτον, προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς, καθώς και την ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης περιοχής.

Σύμφωνα με τετρασέλιδο οδικό χάρτη του σχεδίου, πληροφορίες για το οποίο επικαλείται το BBC, προβλέπεται ο σταδιακός αφοπλισμός της Χαμάς, παράλληλα με τη σταδιακή αποχώρηση και αποστρατιωτικοποίηση των ισραηλινών δυνάμεων. Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι κάθε στάδιο της διαδικασίας θα υπόκειται σε μηχανισμό επαλήθευσης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, BBC