Τραμπ: Ίσως η Ισπανία θα έπρεπε να αποβληθεί από το ΝΑΤΟ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε σήμερα ότι το ΝΑΤΟ θα έπρεπε να εξετάσει το ενδεχόμενο αποβολής της Ισπανίας από τη Συμμαχία.

Επικαλέστηκε τη μη συμμόρφωση της Μαδρίτης με την απαιτούμενη αύξηση αμυντικών δαπανών στον στόχο του 5%.

Κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ επέκρινε έντονα την Ισπανία για μη τήρηση των δεσμεύσεων της έναντι των Συμμάχων.

«Όπως γνωρίζετε, ζήτησα να δαπανήσουν 5%, όχι 2%. Πολλοί θεώρησαν πως δεν επρόκειτο να γίνει. Αλλά έγινε, σχεδόν από όλους. Είχαμε κάποιον που υστέρησε, την Ισπανία (…) Δεν έχουν καμία δικαιολογία να μην το κάνουν, αλλά εντάξει. Ίσως να έπρεπε να τους πετάξουν έξω από το ΝΑΤΟ, ειλικρινά», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Υπενθυμίζεται πως τους τελευταίους μήνες, οι χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ βρέθηκαν σε διαπραγματεύσεις για μια ιστορική αύξηση των αμυντικών δαπανών, σε μια προσπάθεια να ικανοποιήσουν την απαίτηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για επενδύσεις που θα φτάνουν το 5% του ΑΕΠ τους έως το 2032.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, είχε προτείνει μια προσέγγιση σε δύο φάσεις: Πρώτα, 3,5% του ΑΕΠ σε παραδοσιακές στρατιωτικές δαπάνες. Και επιπλέον 1,5% σε σχετικές δαπάνες όπως κυβερνοασφάλεια, μεταφορές, διπλής χρήσης τεχνολογίες και στρατιωτική κινητικότητα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες καλύπτουν σήμερα το 64% των συνολικών αμυντικών δαπανών του ΝΑΤΟ, ενώ η Ευρώπη και ο Καναδάς μόλις το 36%, σύμφωνα με τα στοιχεία για το 2024. Η νέα πρόταση αποσκοπεί στην ισοστάθμιση των βαρών.

Η επίτευξη του στόχου 5% θεωρείτο τεράστια πρόκληση, κυρίως για χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία, που μόλις πρόσφατα έφτασαν το ελάχιστο όριο του 2%. Ωστόσο, η αυξημένη πίεση μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 έχει αναγκάσει πολλά κράτη να επανεξετάσουν τις αμυντικές τους στρατηγικές.

Οι λίστες που έχει δώσει το ΝΑΤΟ, στις χώρες-μέλη, περιλαμβάνουν όπλα, εξοπλισμό και τεχνολογίες που κάθε χώρα πρέπει να αποκτήσει.