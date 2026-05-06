Τραμπ: «Το Ιράν θέλει πολύ μία συμφωνία» - Οι ΗΠΑ πυροβόλησαν ιρανικό δεξαμενόπλοιο στον Κόλπο του Ομάν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως «μένει να φανεί» αν το Ιράν θα συμφωνήσει σε μια συμφωνία που θα θεωρείται «ικανοποιητική» για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε εκ νέου στις διπλωματικές επαφές με την Τεχεράνη κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο, λέγοντας πως οι ΗΠΑ «διαπραγματεύονται με ανθρώπους που θέλουν πάρα πολύ να υπάρξει συμφωνία».

«Θα δούμε αν μπορούν να καταλήξουν σε μια συμφωνία που να μας ικανοποιεί», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, για να προσθέσει: «Αν δεν συμφωνήσουν, θα καταλήξουν να συμφωνήσουν λίγο αργότερα», πρόσθεσε.

Ντόναλντ Τραμπ: Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πως πυροβόλησαν ιρανικό δεξαμενόπλοιο

Την ίδια ώρα, διεθνή μέσα ενημέρωσης περιγράφουν πως, ενώ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται κοντά στην επικύρωση μίας συμφωνίας για τερματισμό του πολέμου, οι Ένοπλες Δυνάμεις της πρώτης χώρας ανακοίνωσαν ότι πυροβόλησαν δεξαμενόπλοιο με ιρανική σημαία στον Κόλπο του Ομάν.

Ειδικότερα, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι μαχητικό αεροσκάφος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, στον Κόλπο του Ομάν, άνοιξε πυρ εναντίον δεξαμενόπλοιου με ιρανική σημαία, το οποίο επιχείρησε να παραβιάσει τον αμερικανικό αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών.

Σύμφωνα με τη CENTCOM, οι αμερικανικές δυνάμεις προειδοποίησαν το πλοίο ότι παραβίαζε τον αποκλεισμό, ωστόσο το πλήρωμα «δεν συμμορφώθηκε με τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις».

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση της CENTCOM στο X, ένα αμερικανικό F/A-18 Super Hornet «αχρήστευσε το πηδάλιο του δεξαμενόπλοιου πυροβολώντας με το πυροβόλο των 20 χιλιοστών».

Η CENTCOM πρόσθεσε ότι το πλοίο «δεν κατευθύνεται πλέον προς το Ιράν».

Ντόναλντ Τραμπ: Οξύνει τη ρητορική του κατά του Ιράν

Αξίζει να σημειωθεί πως νωρίτερα, σήμερα, το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε πως η ασφαλής διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ θα διασφαλιστεί με τον τερματισμό των απειλών των ΗΠΑ και την εφαρμογή νέων διαδικασιών.

Ήταν η πρώτη επίσημη αντίδραση του Ιράν μετά την απόφαση των ΗΠΑ να παγώσουν επιχειρήσεις που στόχευαν στη διευκόλυνση εγκλωβισμένων πλοίων στο κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή.

Η ιρανική πλευρά δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιεχόμενο ή τον τρόπο εφαρμογής των νέων διαδικασιών, ωστόσο υπογράμμισε ότι οι πλοιοκτήτες και οι καπετάνιοι έχουν δείξει συμμόρφωση με τους ιρανικούς κανονισμούς κατά τη διέλευση από τα Στενά, ευχαριστώντας τους για τη συνεργασία τους σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ναυτιλιακά σημείο.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, γεγονός που καθιστά κάθε εξέλιξη στην περιοχή κρίσιμη για τις διεθνείς αγορές ενέργειας και τη γεωπολιτική σταθερότητα.

Ιράν: «Ασφαλής διέλευση» με νέους όρους και ένταση με τις ΗΠΑ

Την ίδια ώρα, με ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι, εφόσον υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, ο πόλεμος θα τερματιστεί και ο θαλάσσιος αποκλεισμός θα αρθεί, με στόχο τα Στενά του Ορμούζ να παραμείνουν ανοιχτά για όλες τις πλευρές, συμπεριλαμβανομένου και του Ιράν.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν «σε πολύ υψηλότερο επίπεδο και ένταση από πριν», διατηρώντας την αβεβαιότητα γύρω από μία από τις πιο στρατηγικής σημασίας θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως, η οποία επηρεάζει άμεσα τις παγκόσμιες ροές ενέργειας και τις τιμές του πετρελαίου.